HAVA DURUMU | İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak kaç gün sürecek? Meteoroloji saat saat uyardı! Bu illere dikkat | 5-9 Şubat 2023

VATANDAŞLAR OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI UYARILDI

Açıklamada, ildeki olumsuz hava koşulları ve karla mücadele çalışmaları ile kara yolu, hava yolu, demir yolu ve deniz ulaşımında ilgili kurumlarca sürdürülen çalışmaların, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde 24 saat esasına göre takip edildiği kaydedildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İstanbul istikametine yola çıkacak kamyon, tır ve diğer araç sürücülerimizin, bölgemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamamak için kış lastiği takılması ve yapılan uyarılara riayet edilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını bekliyoruz."