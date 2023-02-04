CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili yapılan iki ihalede de usulsüzlük ve kamu zararı olduğu yönünde iddialarda bulunması üzerine yapılan araştırmada, hem şüpheli firma yetkilisi hem de belediye görevlileri açısından ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.