Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.02.2023 19:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.02.2023 19:48
    ABONE OL

    CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Son dakika haberi! Ataşehir Belediyesi’nden milyonlarca haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu gözaltındaki 28 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li belediyeye operasyonda flaş gelişme!

    Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu gözaltındaki 28 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi.
    Soruşturmada dosyasında, ilk tespitin Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında olduğu belirtildi.



    CHP'Lİ BELEDİYEDE İHALE VURGUNU
    2013 yılındaki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği kaydedildi.

        Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili yapılan iki ihalede de usulsüzlük ve kamu zararı olduğu yönünde iddialarda bulunması üzerine yapılan araştırmada, hem şüpheli firma yetkilisi hem de belediye görevlileri açısından ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

        Soruşturma kapsamında aralarından belediye başkanlarının da bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları Sadık K. ve Orhan Ç., ile o dönem Ataşehir Belediyesi'nden mimar olan şu an ise Kadıköy Belediye Başkan yardımcılığı yapan Gül C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da yine ulaşım çilesi!
        Haberler Güncel CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi
            SON DAKİKA