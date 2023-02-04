CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu: 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu gözaltındaki 28 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi.
Soruşturmada dosyasında, ilk tespitin Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında olduğu belirtildi.
CHP'Lİ BELEDİYEDE İHALE VURGUNU
2013 yılındaki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği kaydedildi.