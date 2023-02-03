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    • 03.02.2023 10:14
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    Son dakika: CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! Başkan Battal İlgezdi'nin ifadesi alınacak

    Son dakika haberleri... Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi’nden milyonlarca haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

    CHP’li Ataşehir Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu!

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Ataşehir Belediyesi'nden milyonlarca haksız kazanç elde edilerek yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı.



    Sabah'ta yer alan ahbere göre, Soruşturma kapsamında şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında iki Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen şu an Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.



    Şüpheli konumda olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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