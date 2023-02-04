Son dakika: AFAD'dan İstanbullulara kısa mesajla uyarı! Tehlike geliyor! İstanbullular bugün ve yarın evden dışarı adım atmayın...

AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.
TELEFONA GELEN AFAD UYARISI NEDİR?
Android ve iPhone AFAD hayati uyarı bildirimi, acil durumlarda akıllı telefonlara gönderilen sistem bildirimidir. AFAD uyarı mesajları sayesinde birçok vatandaş doğal afetlerden haberdar olabiliyor.
AFAD UYARISI NASIL AÇILIR?
Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.
-Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.
-Güvenlik ve acil durum. Deprem uyarıları'na dokunun. Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum Gelişmiş Deprem uyarıları'na dokunun.
-Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.