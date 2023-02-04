Son dakika: AFAD'dan İstanbullulara kısa mesajla uyarı! Tehlike geliyor! İstanbullular bugün ve yarın evden dışarı adım atmayın...

İPHONE AFAD UYARISI NEDİR?

Bu mesajlar, ülkede yaşanan bir gelişme sonrası hükümetler ya da hükümete bağlı AFAD gibi kurumlar tarafından yayınlanabiliyor, halkın güvenliğini ya da yaşamını tehdit eden yangın, sel, deprem, aşırı yağış gibi doğal afet durumları hakkında uyarılarda bulunulabiliyor.