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    • Güncel
    • 04.02.2023 20:43
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    • 04.02.2023 20:48
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    Son dakika: AFAD'dan İstanbullulara kısa mesajla uyarı! Tehlike geliyor! İstanbullular bugün ve yarın evden dışarı adım atmayın...

    Son dakika AFAD uyarısı! AFAD, İstanbul'da yaşayanları kısa mesajla uyardı. AFAD'ın gönderdiği mesajda yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

    takvim.com.tr
    Son dakika: AFAD’dan İstanbullulara kısa mesajla uyarı!

    AFAD'dan yapılan açıklamada "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri kullanıldı.

    TELEFONA GELEN AFAD UYARISI NEDİR?

    Android ve iPhone AFAD hayati uyarı bildirimi, acil durumlarda akıllı telefonlara gönderilen sistem bildirimidir. AFAD uyarı mesajları sayesinde birçok vatandaş doğal afetlerden haberdar olabiliyor.

    AFAD UYARISI NASIL AÇILIR?

    Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.

    -Telefonunuzun Ayarlar uygulamasını açın.
    -Güvenlik ve acil durum. Deprem uyarıları'na dokunun. Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum Gelişmiş Deprem uyarıları'na dokunun.
    -Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.

        İPHONE AFAD UYARISI NEDİR?

        Bu mesajlar, ülkede yaşanan bir gelişme sonrası hükümetler ya da hükümete bağlı AFAD gibi kurumlar tarafından yayınlanabiliyor, halkın güvenliğini ya da yaşamını tehdit eden yangın, sel, deprem, aşırı yağış gibi doğal afet durumları hakkında uyarılarda bulunulabiliyor.

        AFAD MESAJI NEDİR?

        İkaz ve alarm haberleri ile afet tehlike haberlerinin AFAD Başkanlığı'na kurulan sistem üzerinden tehdit altında kalan yerleşim bölgelerine, GSM Operatörleri aracılığıyla, cep telefonlarına ve sosyal medyaya mesaj olarak gönderilmesini sağlayacak uyarı sistemidir.
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        İstanbul’a uyarı üstüne uyarı! Günlerce sürecek
        Haberler Güncel Son dakika: AFAD'dan İstanbullulara kısa mesajla uyarı! Tehlike geliyor! İstanbullular bugün ve yarın evden dışarı adım atmayın...
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