Başkan Erdoğan, altılı koalisyon ve uzantılarına sert çıktı!

Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Aydos Kalesi'nin restorasyonunun tamamlanması sonrası açılış gerçekleştirdi. Ardından Sultanbeyli'de yüzbinlerce kişiye seslendi. Başkan Erdoğan, 6'lı masanın yıkım vaatlerine ateş püskürdü. "Şunu yıkacağız, bunu yıkacağız. Sen kimsin ya, neyi yıkıyorsun ya? Bu milletin kuruşunu yedirmeyiz diyeceksin, nasıl yıkacaksın?" dedi. Erdoğan, 'Avrupa bize aferin diyecek' ifadelerini kullanan Ali Babacan'a ateş püskürdü, "Yazıklar olsun, yanımızda adam gibi yürüdüler" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: 14 Mayıs'taki seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. CHP'nin başındaki zatın büyük hevesle sarıldığı Bay Kemal sıfatını terfi ettirdik. 14 Mayıs'ta adı ne oldu, bay bay Kemal'e çevireceğinizden şüphe duymuyorum. Milleti ve onun iradesini bir kenara bırakıp ülkeyi 6 kişinin hırslarının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız.