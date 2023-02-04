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    Başkan Erdoğan, altılı koalisyon ve uzantılarına sert çıktı!

    Başkan Erdoğan, Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılışını yaptı. Altılı Masa ile uzantılarına sert çıktı: Seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz...

    Hodri meydan

    Başkan Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Aydos Kalesi'nin restorasyonunun tamamlanması sonrası açılış gerçekleştirdi. Ardından Sultanbeyli'de yüzbinlerce kişiye seslendi. Başkan Erdoğan, 6'lı masanın yıkım vaatlerine ateş püskürdü. "Şunu yıkacağız, bunu yıkacağız. Sen kimsin ya, neyi yıkıyorsun ya? Bu milletin kuruşunu yedirmeyiz diyeceksin, nasıl yıkacaksın?" dedi. Erdoğan, 'Avrupa bize aferin diyecek' ifadelerini kullanan Ali Babacan'a ateş püskürdü, "Yazıklar olsun, yanımızda adam gibi yürüdüler" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: 14 Mayıs'taki seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. CHP'nin başındaki zatın büyük hevesle sarıldığı Bay Kemal sıfatını terfi ettirdik. 14 Mayıs'ta adı ne oldu, bay bay Kemal'e çevireceğinizden şüphe duymuyorum. Milleti ve onun iradesini bir kenara bırakıp ülkeyi 6 kişinin hırslarının oyuncağı haline getirmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız.



    İŞTE TARİHİ KALENİN YENİ HALİ
    1990'da tarihçi Prof. Halil İnalcık tarafından keşfedilen Aydos Kalesi'nin restorasyonu 13 yıl sürdü.



    TİCARET HEDEFİMİZ 1 MİLYAR
    Başkan Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti ile bir araya geldi. Erdoğan, "610 milyon euro olan dış ticaret hacmini, 1 milyar Euro ulaştırmamız gerekiyor" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, altılı koalisyon ve uzantılarına sert çıktı!
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