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    • Yaşam
    • 03.02.2023 13:13
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    • 03.02.2023 13:41
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    Başkan Erdoğan'ı savunan genç kıza demediklerini bırakmadılar: Saçları açık, modern giyinmiş, AK Parti'yi savunuyor

    Bakırköy'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin icraatlerini savunan genç bir kız, etrafındakilerin sözlü saldırılarına maruz kaldı. Absürt gerekçelerle genç kızı susturmaya çalışan çevredekiler, giyim kuşam üzerinden söylenmedik söz bırakmadı. Ancak genç kız, herkesin özgürce giyinebildiği ve fikirlerini söyleyebildiğini vurgulayarak kendisini savunmayı sürdürdü ve gelen tepkilere karşın oyunu Başkan Erdoğan'a vereceğini yüksek sesle haykırdı. Genç kıza sözünü geçiremeyen kişiler, son olarak çaresiz kalınca, "Size inandırıcı geliyor mu? Bu kızın saçları açık, modern giyinmiş, AKP'yi savunuyor, şaka gibi yani." diyerek işin içinden çıkmaya çalıştı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’ı savunan genç kıza sözlü saldırı

    Bakırköy'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında, AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı savunan genç kıza, sözlü saldırıya uğradı. Susturamadıkları genç kıza, giyim kuşamı üzerinden laf atan çevredekiler, Atatürk'ten, şeriata, seçme-seçilme hakkından, ekonomiye kadar birçok konuda daldan dala atlayarak haksız çıkarmaya çalıştı.

    HER YER TIKLIM TIKLIM
    Röportajda ekonomik duruma dair düşüncelerini sorulan genç kız şunları söyledi:
    "Ekonomi gayet iyi. Starbucks'a gidiyorsun, kafeye gidiyorsun her yer tıklım tıklım. Parası olamayan bir insan kafede nasıl oturacak. Bu adam ne yaptı İzmir'den İstanbul'u 3 saate indirdi.

    Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan olmasa bu ülke kalkınamaz. Bir anne evde 3 çocuğunu yönetemiyor ama adam 80 milyon ülkeyi yönetiyor.

    ADAM HANGİNİZE KARŞIYOR
    Her yer de kapalı var açık var, adam hanginize karşıyor. Etek giyiyorsun, şort giyiyorsun, kimisi kapalı kimisi açık, fikir özgürlüğü var, ifade özgürlüğü var.

        Öğrenciye bakıyor, yaşlıya bakıyor. Eskiden yaşlılara mı bakılıyordu. Yurt parası veriyor, burs parası veriyor.

        Kızı susturmak için çaba gösterenler, "Bunun anası, babası, akrabası AK Parti'den destek alıyor", "Reklamını yapıyor" bahanelerine sığındı.

        HANİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
        Giyim kuşamı üzerinden hedef aldıkları kıza Atatürk ve şeriat üzerinden ahkam kesmeye kalkışan vatandaşlar, bir türlü istediklerini kabul ettiremeyince arkasından, "Size inandırıcı geliyor mu? Bu kızın saçları açık, modern giyinmiş, AK Parti'yi savunuyor, şaka gibi yani." diyerek kendilerince duruma açıklık getirdi.
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            Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'ı savunan genç kıza demediklerini bırakmadılar: Saçları açık, modern giyinmiş, AK Parti'yi savunuyor
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