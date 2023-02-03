Başkan Erdoğan'ı savunan genç kıza demediklerini bırakmadılar: Saçları açık, modern giyinmiş, AK Parti'yi savunuyor

Bakırköy'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında, AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı savunan genç kıza, sözlü saldırıya uğradı. Susturamadıkları genç kıza, giyim kuşamı üzerinden laf atan çevredekiler, Atatürk'ten, şeriata, seçme-seçilme hakkından, ekonomiye kadar birçok konuda daldan dala atlayarak haksız çıkarmaya çalıştı.

HER YER TIKLIM TIKLIM

Röportajda ekonomik duruma dair düşüncelerini sorulan genç kız şunları söyledi:

"Ekonomi gayet iyi. Starbucks'a gidiyorsun, kafeye gidiyorsun her yer tıklım tıklım. Parası olamayan bir insan kafede nasıl oturacak. Bu adam ne yaptı İzmir'den İstanbul'u 3 saate indirdi.