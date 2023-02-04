Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki program için havalimanına giderken Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katılmak için saat 11.20 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı.
VATANDAŞLARI GÖRÜNCE ARACINI DURDURDU
Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkan Başkan Erdoğan, Üsküdar D-100 karayolu üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce aracını durdurdu.
Erdoğan makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Aydın'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti.
Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar desteklerini ilettiklerini belirttiler.
"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"
Daha sonra konuşan bir vatandaş Başkan Erdoğan'a destek verdiklerini anlatırken "Allah ondan razı olsun." dedi.