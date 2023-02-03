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    • Güncel
    • 03.02.2023 10:11
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    • 03.02.2023 10:53
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    Son dakika: SMA tedavisi! Bakan Fahrettin Koca: 760 bin 789 bebekte tarama yaptık

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayıs'ında başlattık. Bugüne dek 760 bin 789 bebekle 601 bin 507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Bakan Koca: 760 bin bebekte SMA taraması yaptık

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA tedavisine ilişkin atılan adımları değerlendirdiği bir açıklamada bulundu.

    YENİ BİR DÖNEMDEYİZ
    Koca'nın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde: "Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayısında başlattık.

    Bugüne dek 760.789 bebekle 601.507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik. SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz.

    SAĞ KALIM ORANI %100
    SMA tanısı konup, hekimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlanmaktadır. Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.

        KAN ÖRNEĞİ YETERLİ
        Genlerinizdeki sma, bir sonraki çocuğunuzda ortaya çıkmayı bekliyorsa? SMA hastası çocuğunuz yoksa, bu, asla olmayacağı anlamına gelmeyebilir. Yeni bir çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, eşinizle, Aile Sağlığı Merkezinizde SMA riski açısından tarama yaptırın. Kan örneği yeterli.

        BİLİNÇ SAHİBİ OLMALIYIZ
        Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele: Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız.

        İKİ İLAÇ LİSTEDE
        31 Aralık'ta gerçekleşen SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, SMA taramalarının sonuçları, tedavisi devam eden hastaların tedavi süreçleri ve tedavi yöntemlerindeki son gelişmelerin ele alındığını belirtmişti.

        Bakan Koca, iki ilacın artık tedavi listesinde yer aldığı müjdesini vermişti.

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        Haberler Güncel Son dakika: SMA tedavisi! Bakan Fahrettin Koca: 760 bin 789 bebekte tarama yaptık
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