Son dakika: SMA tedavisi! Bakan Fahrettin Koca: 760 bin 789 bebekte tarama yaptık

BİLİNÇ SAHİBİ OLMALIYIZ

Hasta yavrularımıza yüksek tıbbi ve insani destek, hastalığın kendisiyle bilimsel mücadele: Sağlık Bakanlığı olarak SMA konusuna yaklaşımımızın özeti budur. Umut olmak da hayal kırıklıklarını önlemek de görevimizdir. Toplum olaraksa SMA taraması konusunda bilinç sahibi olmalıyız.

İKİ İLAÇ LİSTEDE

31 Aralık'ta gerçekleşen SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı yazılı açıklamada, SMA taramalarının sonuçları, tedavisi devam eden hastaların tedavi süreçleri ve tedavi yöntemlerindeki son gelişmelerin ele alındığını belirtmişti.

Bakan Koca, iki ilacın artık tedavi listesinde yer aldığı müjdesini vermişti.