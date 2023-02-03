Son dakika: SMA tedavisi! Bakan Fahrettin Koca: 760 bin 789 bebekte tarama yaptık

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA tedavisine ilişkin atılan adımları değerlendirdiği bir açıklamada bulundu.
YENİ BİR DÖNEMDEYİZ
Koca'nın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde: "Evlilik öncesi çiftlerle yenidoğan bebekler için SMA taraması programını 2022 Mayısında başlattık.
Bugüne dek 760.789 bebekle 601.507 erişkinde tarama yaptık. SMA tespit edilen bebeklerin uygun olanları için erken dönemde tedavi şansı elde ettik. SMA'ya karşı yeni bir dönemdeyiz.
SAĞ KALIM ORANI %100
SMA tanısı konup, hekimin ilaç tedavisi verdiği bebeklerin tedavilerine zaman kaybetmeden başlanmaktadır. Yenidoğan SMA tarama programında tanı alan ve Nusinersen tedavisinin yükleme dozu tamamlanan bebeklerde ilk 6 aylık süreçte sağ kalım oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.