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    • 03.02.2023 11:12
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    • 03.02.2023 11:17
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    Son dakika: Konsoloslukların kapatılması! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz

    Son dakika haberi... Bazı ülkelerin muhtemel terör saldırısı bahanesiyle konsoloslukları kapatma kararını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Konsoloslukların kapatılmasına sert tepki

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısı bahane edilerek konsoloslukların kapatılmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

    DOSLUĞA SIĞMAZ!
    Bakan Çavuşoğlu, "Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz. Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür." dedi.

    Çavuşoğlu, "Bu tür yöntemlere devam ederlerse atacağımız adımlar olacaktır" uyarısında bulundu.

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