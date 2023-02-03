CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan adaylık için yeni hamle: CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal geliyorum" afişi asıldı

6+1'li kaos koalisyonunda adaylık krizi sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den hamleler gelmeye devam ediyor.
"BEN KEMAL GELİYORUM" AFİŞİ ASILDI
Son olarak yaptığı açıklamalarla adaylığını adeta ilan eden Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta toplanacak 6'lı koalisyonun toplantısına 10 gün kala CHP Genel Merkezi'nde yer alan ve Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği "Yeter Söz Milletindir" afişini indirerek yerine "Ben Kemal. Geliyorum" afişini astırdı.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi'ne asılan yeni afişi paylaştı.
"BİZ DE ONAY MAKAMI DEĞİLİZ"
"Ben Kemal. Geliyorum" afişini CHP'liler sosyal medyadan paylaşmaya devam ederken Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerin nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Zira son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "CHP masayı Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." demişti.
AKŞENER İMAMOĞLU AFİŞLERİ ASTIRMIŞTI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını Saraçhane'de adaylık PR'ına dönüştüren Meral Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırmıştı.