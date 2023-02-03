CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan adaylık için yeni hamle: CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal geliyorum" afişi asıldı

"BİZ DE ONAY MAKAMI DEĞİLİZ"

"Ben Kemal. Geliyorum" afişini CHP'liler sosyal medyadan paylaşmaya devam ederken Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerin nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Zira son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "CHP masayı Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." demişti.

AKŞENER İMAMOĞLU AFİŞLERİ ASTIRMIŞTI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını Saraçhane'de adaylık PR'ına dönüştüren Meral Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırmıştı.