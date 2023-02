Afyon-Şuhut yolunun açılışını yapan Başkan Erdoğan önemli açıklamalara imza attı

Hayata geçirdiğimiz ulaştırma projelerimiz sayesinde, 81 vilayetimizi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla buluşturduk. Cumhuriyet tarihinin en adil, hakkaniyetli, eşitlikçi siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk.

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, enerjiden sanayiye her alanda, artık ülkemizin tüm fertleri hayallerini gerçekleştirebilecek imkâna sahiptir.

Ülkeye 20 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle kazandırdığımız her yatırımı, her projeyi, milletin hanesine yazdırdığımız her başarıyı Türkiye Yüzyılı'nın girizgâhı olarak kabul ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu atılımıları, tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi, siyasi değil millî bir vizyon olarak görüyoruz.





Başkan Erdoğan, "Millî mücadele destanının yazılmasında Büyük Zafer'e ev sahipliği yaparak en kritik rolü üstlenen Afyonkarahisar'ın, Türkiye Yüzyılı destanında öncülüğünü kimseye kaptırmayacağına inanıyorum" dedi.