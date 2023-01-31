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    Son dakika: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin acı günü! Babası Ali İhsan Destici yaşamını yitirdi

    Son dakika haberi... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu. Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ali İhsan Beyin mekânı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

    takvim.com.tr
    BBP lideri Destici’nin acı günü! Babası...

    Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, yaşamını yitirdi.

    Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu.



    "MEKANI CENNET OLSUN"
    Bakan Koca paylaşımında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

    İşte o paylaşım;

    Emekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı.

    Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin acı günü! Babası Ali İhsan Destici yaşamını yitirdi
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