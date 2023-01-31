Son dakika: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin acı günü! Babası Ali İhsan Destici yaşamını yitirdi





"MEKANI CENNET OLSUN"

Bakan Koca paylaşımında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım;

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekânı cennet olsun.