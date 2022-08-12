Latif Şimşek'e saldıran DP'li Cemal Enginyurt'a Genel Başkan kalkanı! Gültekin Uysal gazetecileri hedef aldı: Skandal sözler





GAZETECİLERİ VE AKADEMİSYENLERİ HEDEF ALDI!

Gazetecileri ve akademisyenleri "propaganda makinasına dönüşmüş" olarak tanımlayan DP Genel Başkanı, "Tırnak içerisinde birtakım akademik hüvviyetleri olanlar, gazeteci hüvviyetleri olanlar... Ama biliyoruz ki bu hüvviyetleri ile bu temsil ettikleri sıfatların mündemiç sorumluluklarıyla, bir aydın sorumluluğu ile değil adeta bir propaganda makinasına dönüşmüş TV programları var" sözlerini sarf etti.