Latif Şimşek'e saldıran DP'li Cemal Enginyurt'a Genel Başkan kalkanı! Gültekin Uysal gazetecileri hedef aldı: Skandal sözler

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'e saldırmasına ilişkin tepkiler sürerken, partinin Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan yeni bir tartışmaya kapı aralayacak açıklamalar geldi.
Uysal katıldığı bir televizyon programında gazetecileri hedef aldı.
GAZETECİLERİ VE AKADEMİSYENLERİ HEDEF ALDI!
Gazetecileri ve akademisyenleri "propaganda makinasına dönüşmüş" olarak tanımlayan DP Genel Başkanı, "Tırnak içerisinde birtakım akademik hüvviyetleri olanlar, gazeteci hüvviyetleri olanlar... Ama biliyoruz ki bu hüvviyetleri ile bu temsil ettikleri sıfatların mündemiç sorumluluklarıyla, bir aydın sorumluluğu ile değil adeta bir propaganda makinasına dönüşmüş TV programları var" sözlerini sarf etti.
HANİ TAVİZ VERMEYECEKLERDİ?
6 benzemezin bir araya geldiği masanın ortaklarından bir olan Uysal, 28 Şubat'ta Parlamenter Sistem Deklorasyonu'na imza atmış, ortak metinde basın özgürlüğü konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulamıştı.