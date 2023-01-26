14 Mayıs 1950'den 14 Mayıs 2023'e Menderes'ten Erdoğan'a uzanan çizgi! Çakırgil yazdı: 6'lı ucubenin yıkılması kaçınılmaz

"MİLLETİMİZ DARBE ŞAKŞAKÇILARINA 'YETER' DİYECEK"

Erdoğan konuşmasında, Demokrat Parti'nin Adnan Menderes liderliğinde tek başına iktidara geldiği, CHP'nin 27 yıllık 'tek parti' yönetimine son verdiği 14 Mayıs 1950'ye atıfta bulunarak, "Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" ifadesini kullandı.



Erdoğan şunları söyledi:



Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz.

"6'LI DARBE ŞAKŞAKÇILARI, KİFAYETSİZ MUHTERİSLER VE MÜSTEMLEKE HEVESLİLERİ..."

Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir.



Demokrat Parti'yi iktidara taşıyan 1950 seçimleri tarihe 'Beyaz İhtilal' olarak geçmişti. Milletin büyük teveccühünü yakalayan Demokrat Parti, 1960 askeri darbesine kadar iktidarı elinde bulundurmuştu.