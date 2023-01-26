14 Mayıs 1950'den 14 Mayıs 2023'e Menderes'ten Erdoğan'a uzanan çizgi! Çakırgil yazdı: 6'lı ucubenin yıkılması kaçınılmaz

Türkiye 2023 ile birlikte seçim sath-ı mailine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'ndaki aday belirsizliği sürüyor.
Seçim takvimi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Başkan Erdoğan, ilk olarak AK Parti Grup Toplantısı'nda 14 Mayıs 2023 tarihini işaret etti. İlerleyen süreçte Bursa Gençlik Buluşması ve son olarak Kabine toplantısında net olarak 14 Mayıs'ın altını çizdi.
"MİLLETİMİZ DARBE ŞAKŞAKÇILARINA 'YETER' DİYECEK"
Erdoğan konuşmasında, Demokrat Parti'nin Adnan Menderes liderliğinde tek başına iktidara geldiği, CHP'nin 27 yıllık 'tek parti' yönetimine son verdiği 14 Mayıs 1950'ye atıfta bulunarak, "Milletimiz aynı gün, bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" ifadesini kullandı.
Erdoğan şunları söyledi:
Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz.
"6'LI DARBE ŞAKŞAKÇILARI, KİFAYETSİZ MUHTERİSLER VE MÜSTEMLEKE HEVESLİLERİ..."
Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir.
Demokrat Parti'yi iktidara taşıyan 1950 seçimleri tarihe 'Beyaz İhtilal' olarak geçmişti. Milletin büyük teveccühünü yakalayan Demokrat Parti, 1960 askeri darbesine kadar iktidarı elinde bulundurmuştu.
14 MAYIS 1950'DEN 14 MAYIS 2023'E...
Yazar Selahaddin Es Çakırgil, bugünkü fikriyat.com.tr'de yer alan köşe yazısında 14 Mayıs 1950'den 14 Mayıs 2023'e uzanan çizgiye ışık tutan çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı seçim tarihinin üç çeyrek yüzyıllık geçmiş siyasi hafızamızın yenilenmesi açısından önemli olduğunu söyleyen Çakırgil, 14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes'in 'YETER ARTIK... SÖZ MİLLETİNDİR" şiarıyla CHP'nin 27 yıllık tek parti dönemine son verdiğine dikkat çekti.
Fotoğrafta:Sadık Albayrak'ın ofisinde yer alan Ocak 1951 tarihli Sebilürreşad dergisi
Gazeteci / Yazar Sadık Albayrak'ın yazıhanesinde yaptıkları sohbetten kesitler paylaşan Selahaddin Es Çakırgil, 1951 tarihli Sebilürreşad dergisinde yer alan bir paragrafın Adnan Menderes'in niçin idam edildiğinin izahına yetecek cinsten olduğunu söyledi.
Söz konusu derginin kapağında şu ifadeler yer alıyor;
'Müslümanız, Müslüman kalacağız...' İnkılapbezirganlarının yaygaralarına rağmen
Başbakan Adnan Menderes diyor ki;
(--Şimdiye kadar baskı altında olan dinimizi baskıdan kurtardık. İnkılâp softalarının yaygaralarına ehemmiyet vermiyerek Ezan-ı Muhammedî'yi arabçalaştırdık. Mekteplerde din derslerini Kabul ettik. Radyoda Kur'an okuttuk. Türkiye devleti müslümandır, ve müslüman kalacaktır. Müslümanlığın icabları yerine getirilecektir.)
Yazar Selahaddin Es Çakırgil fikriyat.com.tr'de yer alan "Bir dokun, bin 'Ahh' dinle; 'Kase-i fağfur'dan..." başlıklı yazısında sözlerini şöyle sürdürdü;
"BU BİR İLAHİ MAZHARİYET"
Başbakan bu sözleri İzmir Demokrat Parti Kongresinde söylemiştir. 27 senedir hiçbir hükûmet reisi Müslümanlık hakkında bu kadar yüksek bir sevgi ve alaka göstermemiştir. Bu, ilâhî bir mazhariyettir.."