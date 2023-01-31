Son dakika: 4 ilde eş zamanlı 'Kökünü Kurutma Operasyonu':

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah 06.00'da eş zamanlı olarak Antalya, Erzincan, Isparta ve Ordu'da başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı.

Bakan Soylu, 5 aydır süren takip sonrasında Antalya'da 181, Ordu'da 25, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Antalya'da 37'inci operasyonu yaparken eş zamanlı bir şekilde Erzincan, Isparta ve Ordu illerinde gerçekleştirdik. 1321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimizle birlikte bu operasyon 06.00'da başladı.

Hem Erzincan, Isparta ve Ordu illerimizde de başladı. Bu operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.

Hedefimiz Antalya'da 187'ydi. Bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir.

Ordu'da 32 şüpheliden 25'i, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 şüpheli bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır.

Milletimiz şundan emin olsun, Türk polis teşkilatı, mehmetçiklerimiz, sınırdaki kahramanlarımız el birliğiyle amansız ve uyuşturucunun kökünü kurutmak için büyük bir mücadele vermektedirler.