Hayırdır ABD neyin peşindesin? İstiklal Caddesi bombacısını eğiten ABD'den manidar İstiklal, Beyoğlu, Galata uyarısı

ABD, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakılmasının ardından "Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı" yayınladığı güvenlik uyarısını güncelledi. ABD Büyükelçiliği, Türkiye'de "terör saldırıları" olabileceğini ifade ederek yaptığı güncelleme ile vatandaşlarına "Galata, Taksim ve İstiklal" konumlarından uzak durma çağrısında bulundu.
"TÜRK MAKAMLARI SORUŞTURUYOR"
Büyükelçiliğin açıklamasında, "ABD hükümeti vatandaşlarını, teröristlerin İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara ya da özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri olmak üzere Batılıların sıkça gittiği diğer yerlere yönelik olası misilleme saldırılarına karşı uyarmaktadır. Türk makamları bu konuyu soruşturmaktadır. Bu mesaj, Avrupa'daki Kuran yakma olaylarına ilişkin 27 Ocak 2023 tarihli güvenlik uyarısını güncellemektedir." ifadeleri kullanıldı.
ABD NEYİN PEŞİNDE?
ABD'nin vatandaşlarına yaptığı bu uyarı akıllara 13 Kasım 2022 Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıyı getirdi. Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 80'den fazla vatandaşımız ise yaralanmıştı.
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Saldırı sonrası düzenlenen operasyonda bombalı eylemin failleri yakalanırken, İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktığı tespit edilen PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashir'in Suriye'deki ABD kamplarında eğitim aldığı ortaya çıkmıştı.