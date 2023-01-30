Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.01.2023 17:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.01.2023 17:12
    ABONE OL

    Hayırdır ABD neyin peşindesin? İstiklal Caddesi bombacısını eğiten ABD'den manidar İstiklal, Beyoğlu, Galata uyarısı

    Son dakika haberi | Avrupa ülkelerinde artan İslamofobi ve Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan alçak saldırılara Müslüman dünyasından tepki yükselirken, bu durumu kullanan ABD'nin Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına karşı yaptığı "seyahat uyarısı"nın ardından yeni yaptığı açıklama akıllara bazı soru işaretlerini getirdi. ABD yapılan yeni uyarıda vatandaşlarına özellikle Beyoğlu'nu işaret ederek "Galata, Taksim ve İstiklal'den uzak durun" çağrısı yaptı. ABD'nin bu uyarısı akıllara İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı saldırıyı getirdi. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda bombayı bırakan PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashir'in Suriye'deki ABD kampında eğitim aldığı ortaya çıkmıştı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Hayırdır ABD neyin peşindesin?

    ABD, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakılmasının ardından "Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı" yayınladığı güvenlik uyarısını güncelledi. ABD Büyükelçiliği, Türkiye'de "terör saldırıları" olabileceğini ifade ederek yaptığı güncelleme ile vatandaşlarına "Galata, Taksim ve İstiklal" konumlarından uzak durma çağrısında bulundu.

    "TÜRK MAKAMLARI SORUŞTURUYOR"
    Büyükelçiliğin açıklamasında, "ABD hükümeti vatandaşlarını, teröristlerin İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara ya da özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri olmak üzere Batılıların sıkça gittiği diğer yerlere yönelik olası misilleme saldırılarına karşı uyarmaktadır. Türk makamları bu konuyu soruşturmaktadır. Bu mesaj, Avrupa'daki Kuran yakma olaylarına ilişkin 27 Ocak 2023 tarihli güvenlik uyarısını güncellemektedir." ifadeleri kullanıldı.

    ABD NEYİN PEŞİNDE?
    ABD'nin vatandaşlarına yaptığı bu uyarı akıllara 13 Kasım 2022 Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırıyı getirdi. Suriye'den Türkiye'ye geçen PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 80'den fazla vatandaşımız ise yaralanmıştı.

    *Takvim.com.tr'nin konuyla ilgili haberi için fotoğrafa tıklayın

    Saldırı sonrası düzenlenen operasyonda bombalı eylemin failleri yakalanırken, İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktığı tespit edilen PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashir'in Suriye'deki ABD kamplarında eğitim aldığı ortaya çıkmıştı.

        İNGİLİZ UYARISI DA AKILLARDA
        İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı öncesi İngilizler de tıpkı bu zamanki gibi uyarı yazısı yayınlamıştı. Saldırıdan 3 gün önce İngiltere makamları vatandaşlarına yönelik bir ikazda bulunarak, "Teröristlerin Türkiye'de saldırılar düzenlemeye çalışması çok muhtemeldir" açıklamasını yayımlamıştı.

        *Takvim.com.tr'nin konuyla ilgili haberi için fotoğrafa tıklayın

        Saldırıların ayrım gözetmeksizin yapılacağı bildirilen İngiliz kaynaklı açıklamada yabancılar tarafından ziyaret edilen yerler, kamu binaları, büyük etkinlikler veya büyük halka açık toplantıları etkileyen yerler işaret edilmişti.

        Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da ABD'nin uyarısına sert tepki gösterdi. Açıklama yapan Yıldız, "ABD Büyükelçiliği'nin Beyoğlu'nu açıkça adres göstererek terör saldırısı açıklaması yapmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İsveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da yaşanan skandal olayın ardından ikinci kez yayınladıkları metinde amacın sadece ikaz olmadığı açıktır. Terörün ve teröristin oluşturmak istediği korku iklimi, bu adımlarla terörden önce oluşturulmakta ve faydadan çok zarar vermektedir.

        Beyoğlu'nda tüm inançlar yüz yıllardır barış içinde bir arada yaşamaktadır. Her bir cami, her bir kilise, her bir sinagog ve her bir ibadet merkezi, İsveç'te, ABD'de, Avrupa'da gösterilmeyen saygıyla ve hoşgörüyle farklı inançlardaki vatandaşlarımızın hizmetindedir. Teröristin oluşturmak istediği algıya, bir devletin büyükelçiliğinin farklı bir yöntemle fırsat sunması; bu yapılırken Galata'nın, Taksim'in, İstiklal'in adının açıkça belirtilmesi talihsizliktir.

        ABD Büyükelçiliği'ni Türkiye'nin imajını zedelemeye yönelik adımlardan vazgeçmeye, dini inançlara saygısızılık yapan merkezleri lanetlemeye davet ediyorum. Beyoğlumuz'da gerçekleşen son terör saldırısında yakalanan YPG'li teröristin örgütünün, kimin askerleri tarafından eğitildiğini tüm dünya milletleri bilmektedir. Vatandaşlarına bir ikaz yayınlayacaklarsa teröristi besleyen, eğiten devletlere karşı yayınlayabilirler!" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hangi Kredi
        Haberler Güncel Hayırdır ABD neyin peşindesin? İstiklal Caddesi bombacısını eğiten ABD'den manidar İstiklal, Beyoğlu, Galata uyarısı
            SON DAKİKA