Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı: 27,5 yıla kadar hapis

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıkların avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.
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Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 4 Ekim 2020'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin makam aracının önüne geçerek İnci ve şoförü müşteki Şenol Aydın'ın üniversiteden çıkışını engellediklerini ifade etti.
Sanıkların kendilerine müdahale eden güvenlik görevlisinin görevini yapmasına da engel oldukları belirtilen mütalaada, tüm sanıkların, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme" suçlarından 3 yıl altışar aydan, 23 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.