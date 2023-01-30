Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı: 27,5 yıla kadar hapis

Sanıkların kendilerine müdahale eden güvenlik görevlisinin görevini yapmasına da engel oldukları belirtilen mütalaada, tüm sanıkların, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme" suçlarından 3 yıl altışar aydan, 23 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.