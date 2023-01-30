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    • 30.01.2023 16:27
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    • 30.01.2023 16:27
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    Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı: 27,5 yıla kadar hapis

    Son dakika haberi! Boğaziçi Üniversitesi'nde izinsiz gösteriye katılarak Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin aracına zarar verdikleri öne sürülen 14 sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme" suçlarından 23 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Tutuksuz yargılanan sanıkların ayrı ayrı 3,5 yıldan 27,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Boğaziçi’ndeki skandalda 27,5 yıl hapisleri isteniyor

    İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıkların avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER | VİDEO İZLE

    Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 4 Ekim 2020'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin makam aracının önüne geçerek İnci ve şoförü müşteki Şenol Aydın'ın üniversiteden çıkışını engellediklerini ifade etti.

    Sanıkların kendilerine müdahale eden güvenlik görevlisinin görevini yapmasına da engel oldukları belirtilen mütalaada, tüm sanıkların, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme" suçlarından 3 yıl altışar aydan, 23 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

        İDDİANAMEDEN
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim 2020'de yaşanan izinsiz gösteri sırasında bir grubun Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü kesmesi, bir kişinin de otomobilin üzerine çıkması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

        Güvenlik görevlileri ile arbede yaşayan gruptakilerin uyarılara rağmen dağılmadığına yer verilen iddianamede, 14 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama", "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 5 yıl üçer aydan, 25 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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        Haberler Güncel Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı: 27,5 yıla kadar hapis
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