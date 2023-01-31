Fotoğrafları gündem oldu! Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kimdir, nereli? Melek Mızrak Subaşı eşi, ailesi, yaşı ve hayatı...

Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesi olarak şehri adına birçok projeye imza atmaya devam ediyor. Subaşı, şu an Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini yapmakta, evli ve bir çocuk annesidir.