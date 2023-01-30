ABD merkezli Washington Examiner: Türkiye’siz NATO olmaz

ABD ve AB'deki Türkiye karşıtı analizlere bir yenisi eklendi. ABD merkezli Washington Examiner, "Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulama isteksizliği, Suriye'ye yönelik periyodik askeri operasyonları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini engellemesi, ABD ve AB tarafından sorgulanıyor. Türkler NATO'da olmalı mı?" haberini servis etti. Ardından cevabını yine kendi sayfasında verdi:
RUSYA İLE YAKIN İLİŞKİ
Başkan Erdoğan'ın Rusya ile yakın ekonomik ve siyasi ilişkisine rağmen yakın zamanda ittifaktan ayrılmayı planladığına dair bir kanıt yok. Gerçek şu ki, Türkiye NATO'nun bir parçası. Washington ve Avrupa başkentlerinde giderek artan sayıda yorumcu aksini istese bile öyle kalacak.
DÜNYA TAKİP EDİYOR
İtalya Dijital Vakfı, Facebook, Instagram ve Twitter'ı baz alarak 24 devlet veya hükümet başkanının sosyal medya hesaplarını analiz etti. En çok takip edilen dünya liderlerinin sırasıyla ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin olduğu belirlendi.
İSVEÇ ŞOK OLACAK
Başkan Erdoğan, Bilecik'te düzenlenen "Kökümüz mazide gözümüz atide" programında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, 6'lı Masa'nın 'aday olamaz' tartışması ile ilgili "Size rağmen milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak" diye konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine de değinen Erdoğan, "Zannediyorlar ki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye. Değil. Bak, ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim; biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım" dedi.