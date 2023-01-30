ABD merkezli Washington Examiner: Türkiye’siz NATO olmaz





DÜNYA TAKİP EDİYOR

İtalya Dijital Vakfı, Facebook, Instagram ve Twitter'ı baz alarak 24 devlet veya hükümet başkanının sosyal medya hesaplarını analiz etti. En çok takip edilen dünya liderlerinin sırasıyla ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin olduğu belirlendi.



İSVEÇ ŞOK OLACAK

Başkan Erdoğan, Bilecik'te düzenlenen "Kökümüz mazide gözümüz atide" programında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, 6'lı Masa'nın 'aday olamaz' tartışması ile ilgili "Size rağmen milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak" diye konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine de değinen Erdoğan, "Zannediyorlar ki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye. Değil. Bak, ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim; biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım" dedi.





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