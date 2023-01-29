Son dakika: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yeni skandal! Eşlere rant iddiası

ESKİ ŞOFÖRÜN KİRLİ PAZARLIĞI

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile çalışanlarının promosyon ve zam görüşmeleri sürüyor. Yetkili sendikanın başkanı ise aynı zamanda işveren konumundaki Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü.

ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLDU

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş, promosyon ve zam ile ilgili bekleyişleri sürüyor.

Hak- İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, belediyedeki yetkili sendikanın başkanı Nail Kaya'nın, aynı zamanda işveren konumundaki Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü olduğunu belirterek, bu durumun çalışanları mağdur ettiğini söyledi.