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    • 29.01.2023 17:03
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    Son dakika: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yeni skandal! Eşlere rant iddiası

    CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde geçtiğimiz günlerde eski şoförün kirli pazarlığı ortaya çıkmıştı. Şimdi de belediyede, Genel Sekreter, Başdanışman ile Daire Başkanın 'tarla olarak geçen ikişer arsayı kapatarak, eşleri adına kaydettirdikleri' iddiaları ortaya çıktı.

    CHP’li belediyede yeni skandal! Eşlere rant iddiası

    İşçi kıyımı, yandaşa kıyak ihale ve aynı firmalara doğrudan alımlarla gündemden düşmeyen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinde, Genel Sekreter Olcay Tok ve MESKİ Başdanışmanı Ertan Liman ile Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu'nun Mezitli'de tarla olarak geçen ikişer arsayı kapatarak, eşleri adına kaydettirdikleri iddiaları ortaya çıktı.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Mersin'in ilçesi Mezitli Kaleburnu'nda bulunan söz konusu arazilerin oldukça değerli olduğu ve tarla olarak görünürken, imar tadilatı ile konut ticari alana çevirme planları olduğu da yine iddialar arasında.

    Buna göre eşlere yapılan kıyak arsalar;

    Mezitli Kaleburnu (Cemilli) 122 Ada 2 Parsel Tarla. 573.76 metre. Edinim tarihi 20.04.2022, 122 Ada 1 Parsel Tarla. 2576.66 metre. Edinim tarihi 14.02.2022

        122 Ada 2 Parsel Tarla. 573.76 metre. Edinim tarihi 17.02.2022, 122 Ada 1 Parsel Tarla. 2576.66 metre. Edinim tarihi 14.02.2022

        122 Ada 2 Parsel Tarla. 573.76 metre. Edinim tarihi 17.02.2022, 122 Ada 1 Parsel Tarla. 2576.66 metre. Edinim tarihi 14.02.2022

        ESKİ ŞOFÖRÜN KİRLİ PAZARLIĞI
        CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ile çalışanlarının promosyon ve zam görüşmeleri sürüyor. Yetkili sendikanın başkanı ise aynı zamanda işveren konumundaki Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü.

        Sendika ağasını Vahap 'Seçer'

        ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLDU
        CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş, promosyon ve zam ile ilgili bekleyişleri sürüyor.

        Hak- İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, belediyedeki yetkili sendikanın başkanı Nail Kaya'nın, aynı zamanda işveren konumundaki Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü olduğunu belirterek, bu durumun çalışanları mağdur ettiğini söyledi.

            Her gün, belediyeden çok sayıda çalışanın kendisini arayarak, dert yandığını anlatan Yüce, "Belediye çalışanlarının aylardır beklediği promosyon bedeli, yapılan görüşmeler sonucunda 8 bin TL olarak belirlendi. Çalışanlar az bulunca, görüşmeler Ocak ayına ertelendi.

            Akdeniz Belediyesi 780 işçiye 16 bin 100 lira promosyon verirken, 7 bin kişiyle 10 katı çalışanı bulunan Büyükşehir Belediyesi 8 bin TL gibi bir promosyon vermeyi düşünüyor. Türkiye genelinde bu sayıda çalışanı bulunan belediyeler, 30 ile 60 bin TL arasında promosyon veriyor.

            Birçok ilçe belediyesi şu an ismi büyük ücreti düşük olan Büyükşehir personelinden fazla alıyor. Merkez ilçe olan Akdeniz Belediyesinin son olarak kadrolu çalışanlarına 18 bin 400 TL çıplak maaş, Büyükşehir ise ikramiyeli 11 bin TL verdi.

                Şirket personeli olarak çalışanlar 3 yıldır zam almamıştı. 4 ay önce zam yapıp 7 bin 500 lira bandına yeni çıkardılar. Ama 8 bin 500 lira olan asgari üretin bile altında kaldı. Daha önce çalışanların ücretleri asgari ücretten yüzde 50-100 fazlaydı.

                EĞİTİM FARKI İPTAL EDİLDİ
                Vahap Seçer, bunu da zamanla yok etti. Lisans ve ön lisans mezunlarının eğitim durumlarından aldıkları farkları iptal etti. Sürekli işçiler, özellikle üniversite mezunları asgari ücretin iki katından fazla maaş alıyordu, şu anda 7 bin 250 TL maaş alıyor. Kadrolu işçilerin yevmiyesi ise 314 TL ile yoksulluk sınırının altında.

                Büyükşehir'de yetkili olan Belediye-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya, aynı zamanda Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eski şoförü. Sayın Başkan, şoförünü sendika başkanı yapmış. Nail Kaya, başkanının sözünden nasıl çıksın.

                    Eski patronu ne isterse onu yapıyor. Çalışanların hakkını savunmuyor. İşçiler de mobbing korkusuyla, olan sendika başkanına sorunlarını anlatamıyor. İşçinin vebali var. Nail Kaya, elini taşın altına koyup Başkan Seçer'in değil, işçilerin hakkını savunmalıdır" dedi.

                    Vahap Seçer'in, 2019'da başkan seçilince Nail Kaya'yı makam şoförü yaptığı, bu görevi 3 yıla yakın sürdüren Kaya'nın, geçen yıl bu günlerde istifa ettiği, ardından da 6 Şubat 2022'deki seçimlerde Belediye-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı seçildiği belirlendi.

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                    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yeni skandal! Eşlere rant iddiası
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