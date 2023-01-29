Türk Kızılayın kan stokları ’kritik’ seviyede

"KAN BAĞIŞI ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON YAPILMAMALI"

Kerem Kınık, kan bağışının yerine başka bir tedavinin ikame edilemeyeceği, olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ve her türlü tartışmanın uzağında tutulması gerektiğini söyledi.

Talasemi (Akdeniz anemisi) ve bunun gibi bazı hastalıklarla mücadele eden kişilerin düzenli olarak kan transfüzyonu almak zorunda olduğuna, trafik kazası gibi durumlarda acil kan ihtiyaçlarının doğduğuna dikkati çeken Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip durumlarda kan noktasında saatlerle yarışıyoruz. Kan bağışı, çok özel, hassas bir durum ve bunun üstünden herhangi bir manipülasyon, yanlış bilgilendirme yapılmaması gerekiyor. Örneğin, 'Kovid-19 aşısı olanların bağışladığı kanı reddetme' gibi bilimsel olmayan birtakım söylentilerle, durumlarla karşılaşıyoruz. Bunların tamamı hilafıhakikat. Özellikle sağlıklı ve sorumluluk sahibi her bireyin kan bağışını bir alışkanlık olarak edinmesini, ihtiyaç halinde de kan merkezlerimiz aracılığıyla kan ve kök hücre bağışçısı olmalarını temenni ediyorum."

"TOPLAM BAĞIŞÇI SAYIMIZIN YÜZDE 14'Ü KADIN"

Kişilerin Türk Kızılayın "kanver.org" sitesi ve mobil kan bağışı uygulamasından kendilerine en yakın bağış merkezinde randevu alabileceğine, ayrıca kan bağışı konusunda merak ettikleri tüm bilgilere de erişebileceğine işaret eden Kınık, düzenli kan bağışında bulunan kişileri onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla gümüş, altın ve bronz madalya verdiklerini anımsattı.

Kınık, kadınların kan bağışında erkeklere göre bir miktar geride kaldığına işaret ederek, sözlerini, "Toplam bağışçı sayımızın yüzde 14'ü kadın. Bunun biraz artırılması gerekiyor. Kadınlarla ilgili kan bağışı konusunda yanlış bilinen, birtakım şehir efsaneleri var. Bu konuda da doğru bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Kan bağışını 7 gün 24 saat sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç" diye tamamladı.