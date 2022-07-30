Sosyal konut projesinde gençlere kontenjan müjdesi! Dar gelirlilere 20 ay vadeyle kira öder gibi ev fırsatı

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

AK Parti, fırsatçıların da etkisi ile her geçen gün artan ev fiyatları ve kiraları frenlemek için tekrar harekete geçti. Atıl arazilere sosyal konut yapılması ve TOKİ'nin kirası düşük sosyal konutlar üretmesi gibi iki formül masaya geldi. AK Parti Hükümeti, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kiraları yüzde 25 artışla sınırlayan bir düzenleme yaptı. Ancak ev sahipleri yasal olmayan yollar, ikinci sözleşmeler imzalatmak gibi yöntemlerle vatandaşa sıkıntı vermeye devam etti. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayılan AK Parti milletvekillerine en çok iletilen konulardan biri de yüksek ev fiyatları ile kiralar oldu.