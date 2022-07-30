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    • Ekonomi
    • 31.07.2022 06:17
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    • 31.07.2022 06:39
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    Sosyal konut projesinde gençlere kontenjan müjdesi! Dar gelirlilere 20 ay vadeyle kira öder gibi ev fırsatı

    Bir anda artan konut fiyatlarının ardından hükümet harekete geçti. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilde başlatılacak sosyal konut projesinde hayata yeni atılan gençler için de kontenjan ayrılacak. Dar gelirli aileler 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olacak.

    Sosyal konut projesinde gençlere kontenjan müjdesi!

    Hükümet konut fiyatları ve kiralardaki fahiş artıştan mağdur olan vatandaşlar için düğmeye bastı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak kampanya için hazırlıklar tam gaz sürüyor.

    Projeyle ilgili tüm detayları ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ağustos ayının ortasında açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde vatandaşın kira öder gibi ev sahibi olacağı projede konutların asgari ücretli ailelerin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağını vurguladı.


    GENÇLER İÇİN KOTA BELİRLENECEK
    TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu. Yeni projede ise dar gelirliler, emekliler, şehit ve gazi yakınları yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota içinde değerlendirilecek.

        Anadolu şehirleri ile İstanbul'da aile geliri üst sınırı ve daha önce evi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

        20 YIL VADE YAPILACAK
        Bakan Murat Kurum, vatandaşların 20 yıla varan vadelerle sosyal konuttan istifade edeceklerini belirterek, "Alt gelirliler için altyapılı arsalarımızı da sunacağız. Daha önce evi olmayan, dar gelirli tüm vatandaşlarımız konut, arsa ve ticari ünitelerimizden istifade edecekler" diye konuştu. Kurum, projede asgari ücretli ailelerin erişeceği şartlar ve ödeme imkânlarının baz alınacağını ifade etti. Artan inşaat maliyetleri ve arsa sorunu konusunda devletin gerekli sübvansiyonları yapacağını vurgulayan Murat Kurum, "Tüm inşaat, yapı, arsa gibi maliyetlerde indirim yaparak uygun taksitlerle projemizi gerçekleştireceğiz" dedi. Kurum, şöyle devam etti: "Hem piyasadaki fiyatları dengelemiş olacağız hem de vatandaşlarımızın artan inşaat maliyetlerinden en az etkilenmesi noktasında piyasaya dengeyi sağlayacak argümanı ortaya koymuş olacağız."

        UCUZ ARAZİ DE SATIŞA ÇIKACAK
        Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek. Şehirlerin ihtiyacını karşılama amacıyla sürdüreceğiz" dedi. Sosyal konutun yanında Hazine arazilerini de uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Bakan Kurum, "Arsa projesi de hiç evi olmayanlar için. Vatandaşımız altyapılı arsa alıp kendi evini yapabilecek" diye konuştu. Sosyal konut anlayışı ile sanayi tesisleri yapılacağını belirten Kurum, "Üretimi ve istihdamı artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız. Böylece kira öder gibi işyeri sahibi olunacak" ifadelerini kullandı.

            KONUT SAYISI TALEBE GÖRE BELİRLENECEK
            Bakan Murat Kurum, önceki gün itibarıyla il valiliklerine bir yazı gönderdiklerine dikkat çekerken, "Bu yazı ile valiliklere illerindeki konut açığı ve talebini sorduk. İllerdeki talebe göre projedeki sayı ve oranlar son şekline getirilecek" dedi. İstanbul'un arazi anlamında sıkıntılı bir alan olduğunu kaydeden Kurum, olabilecek tüm alanlar üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

            AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ
            AK Parti, fırsatçıların da etkisi ile her geçen gün artan ev fiyatları ve kiraları frenlemek için tekrar harekete geçti. Atıl arazilere sosyal konut yapılması ve TOKİ'nin kirası düşük sosyal konutlar üretmesi gibi iki formül masaya geldi. AK Parti Hükümeti, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kiraları yüzde 25 artışla sınırlayan bir düzenleme yaptı. Ancak ev sahipleri yasal olmayan yollar, ikinci sözleşmeler imzalatmak gibi yöntemlerle vatandaşa sıkıntı vermeye devam etti. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına yayılan AK Parti milletvekillerine en çok iletilen konulardan biri de yüksek ev fiyatları ile kiralar oldu.

            GÜNDEME ALINDI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan son MYK toplantısında bu konu gündeme getirildi. Bazı MYK üyeleri, sahadaki izlenimlerini paylaşarak, "Dar gelirlilerin konut sahibi olmaları bugünkü piyasa şartlarında zorlaştı. Hem kiralar hem de ev fiyatları ile ilgili yeni önlemler alınması gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kalabalık şehirlerde üniversitelerin de açılması ile birlikte konut sıkıntısı artabilir. Yüksek kira bedelleri vatandaşı zorluyor" dedi.

                İKİ FORMÜL MASADA
                Sabah'ta yer alan habere göre, MYK'da bu sorunlarını çözümü için iki formül gündeme getirildi. Bunlardan ilki büyükşehirlerin içinde ya da kentin hemen dışındaki atıl durumda olan kamu arazilerinin TOKİ'ye devredilmesi oldu. Buna göre TOKİ bu arazilerde hızla sosyal konutlar üreterek dar gelirli vatandaşa uygun fiyat ve taksitlerle satacak. İkinci formül ise Avrupa ve gelişmiş bazı ülkelerde olduğu gibi devletin kiralık sosyal konutlar üretmesi ve bunu düşük fiyatlarla vatandaşa kiralaması... Özel sektörün de böyle konutlar üretmesinin cazip hale getirilebileceği üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiği bildirildi.
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                Haberler Ekonomi Sosyal konut projesinde gençlere kontenjan müjdesi! Dar gelirlilere 20 ay vadeyle kira öder gibi ev fırsatı
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