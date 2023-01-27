Ülkesindeki kara tabloyu görmezden gelip Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Stern'e TAKVİM'den kapak!

Stern dergisi, ülkesindeki kara tabloya gözünü kapattı. İşi-gücü bıraktı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. TAKVİM de aslında yapması gereken kapağı hazırladı.
- Almanya'da doğalgaz yok
- Faturalar ödenemiyor
- Elektrik kesintileri var! Ülke karanlıkta
- Sıcak su bulunamıyor! Yıkanmak lüks
- Hastanelerde yatak, eczanelerde ilaç yok. Tedavi için herkes Türkiye'ye gidiyor.
Kriz büyüyor... Ülke batıyor... Türkler de kaçıyor... Liyakat nişanı alan Uğur Şahin ile Özlem Türeci bile İngiltere yolcusu...
Başbakan Scholz ABD'nin kuklası oldu. Ülkesini savaşa soktu. Ukrayna'ya gönderilecek tanklarla ilgili haberler karartılıyor! Halk uyutuluyor!
- Almanya'da doğalgaz yok
- Faturalar ödenemiyor
- Elektrik kesintileri var! Ülke karanlıkta
- Sıcak su bulunamıyor! Yıkanmak lüks
- Hastanelerde yatak, eczanelerde ilaç yok. Tedavi için herkes Türkiye'ye gidiyor.
Kriz büyüyor... Ülke batıyor... Türkler de kaçıyor... Liyakat nişanı alan Uğur Şahin ile Özlem Türeci bile İngiltere yolcusu...
Başbakan Scholz ABD'nin kuklası oldu. Ülkesini savaşa soktu. Ukrayna'ya gönderilecek tanklarla ilgili haberler karartılıyor! Halk uyutuluyor!