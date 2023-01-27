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    Ülkesindeki kara tabloyu görmezden gelip Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Stern'e TAKVİM'den kapak!

    Alman Stern dergisi, skandal bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi. Takvim Gazetesi 27 Ocak 2023 tarihli manşetiyle Stern'e ders niteliğinde bir kapak hazırladı.

    Takvim
    Al sana kapak Stern!
    Stern dergisi, ülkesindeki kara tabloya gözünü kapattı. İşi-gücü bıraktı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. TAKVİM de aslında yapması gereken kapağı hazırladı.




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    Haberler Güncel Ülkesindeki kara tabloyu görmezden gelip Başkan Erdoğan'ı hedef gösteren Stern'e TAKVİM'den kapak!
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