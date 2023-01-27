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    6'lı masada aday yok kriz çok

    6’lı Masa’nın 9 saatlik 11. toplantısı da fos çıktı. Zirveye, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığını eleştiren Akşener’in sağkolu Cihan Paçacı’nın istifası damga vurdu.

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    Aday yok kriz çok!
    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz. Kemal Bey adaylıkta diretirse İYİ Parti kendi adayını çıkartabilir" sözleriyle büyük kriz yarattı. Paçacı, 6'lı Masa'nın 11'inci zirvesinin devam ettiği saatlerde istifa ettiğini açıkladı.

    9 saat süren toplantıda, liderler ilk kez adaylık konusunu ele aldı.

    Seçime sayılı günler kalmasına rağmen aday konusunda kesin bir karar alınmazken, toplantı sonrasında "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalışıyoruz" ifadesi kullanıldı.


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