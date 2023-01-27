HAVA DURUMU | Kar yağışı dalga dalga geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Türkiye bembeyaz olacak | 28 Ocak-1 Şubat 2023

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.