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    • 27.01.2023 09:57
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    • 27.01.2023 09:57
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    İstanbul'da terör örgütlerine operasyon! DEAŞ, HTŞ ve El Kaide... 10 gözaltı

    Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul’da terör örgütlerine baskın!

    İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    12 ADRESE OPERASYON
    Ekipler, ülke için tehlike oluşturdukları değerlendirilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilçede belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi.

    Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel İstanbul'da terör örgütlerine operasyon! DEAŞ, HTŞ ve El Kaide... 10 gözaltı
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