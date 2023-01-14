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    • 14.01.2023 14:33
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    • 14.01.2023 15:06
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    FETÖ'cü terörist Cevheri Güven ve fondaş Can Ataklı kirli planı duyurdu: 6'lı masa göreve gelirse binlerce bürokrat kovulacak

    Seçimler öncesi 6 benzemez ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çalışırken, bir yandan da kirli pazarlıklar ortaya çıkıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, cumhurbaşkanı yardımcılığı ve kabinede bakanlık bölüşümüyle ilgili ortaya döktüğü bilgiler, masanın ortakları ve fondaş medyayı öfkelendirirken, arka planda daha kirli planların yürütüldüğü ortaya çıktı. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven ile fondaş gazetecilerden Can Ataklı altılı masanın göreve gelir gelmez MİT, Bakanlıklar, emniyet müdürlüğü, valilikler, kaymakamlıklara kadar önceden fişledikleri binlerce bürokratı işinden ederek yerine kendi militanlarını atayacaklarını açıkladı.

    takvim.com.tr
    6’lı masanın kirli planı: Binlerce bürokrat kovulacak

    Seçimlere çok az süre kala Cumhur İttifakı kendi adayı ve programını ortaya koyarken, bir araya gelen 6 muhalefet partisi ne ortak aday çıkarabilmiş, ne de ortak bir program açıklamış durumda. Muhalefetin kafa karışıklığının altında kirli pazarlıkların olduğu ortaya çıktı.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve kabine için yapılan bölüşüm açıklaması muhalefetin dengesini sarstı. Masa adeta kökünden sallanırken ve kriz Davutoğlu'nun ortaklıktan ayrılmakla tehditiyle daha da büyüyor.

    İLK SİNYAL FETÖ'CÜ TERÖRİSTTEN
    Süregiden krizin yanında masada yürütülen kirli pazarlıklara ilişkin her gün yeni bir rezalet perdesi aralanıyor. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven, perde arkasında yürütülen rezil ortaklığa dair önemli bilgiler paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarının geçersiz kabul edileceğini öne sürerek terörist, devlet kadrolarında başlatılacak cadı avının sinyalini verdi.

    9 BİN KİŞİLİK LİSTE HAZIR
    FETÖ'cü Güven'in ardından onu adeta doğrulayan bir açıklama da fondaş gazeteci Can Ataklı'dan geldi. Altılı masanın teknik ekibinden bir isimle görüştüğünü söyleyen Ataklı, "9 bin kişilik bir liste hazır. Bütün rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, genel müdürlükler, bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, emniyet müdürleri, emniyet teşkikatları bunların tamamına atayacak liyakatli adamımız var." dedi.

    Devlette bulunan kadroların boşaltılarak içine 6'lı masanın militanlarının yerleştirilmesine ilişkin bu süreç ortaya çıkarken; kirli pazarlıklarını sürdüren ortaklardan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

    DAVUTOĞLU KRİZİN İŞARET FİŞEĞİNİ YAKTI
    Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalarda 6'lı masadaki "sistemsizlik kaosu"nu itiraf etmişti. Davutoğlu, masada bulunan tüm partilerin oy oranına bakılmaksızın eşit karar verme hakkına sahip olacağını söyleyen Davutoğlu, cumhurbaşkanının alacağı stratejik kararlarda 6'lı masadaki genel başkanların imza yetkisi olacağını belirtti.

        "6'lı masanın seçeceği aday 'Sözünüzü dinlemiyorum' derse ne olur?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, ülkeyi kaosa sürükleyeceklerini itiraf ederek "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı. Davutoğlu, seçilecek cumhurbaşkanının adeta kukla olacağını olası bir anlaşmazlık durumunda ise ülkenin krize girerek tıpkı koalisyon dönemlerinde olduğu gibi erken seçime gitmek zorunda kalacağını ima etti.

        Davutoğlu'na yönelik masanın ortakları ve fondaş medyadan sert tepkiler yükseldi.


        FONDAŞ MEDYADA SERT SÖZLER
        Davutoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki gösteren CHP yandaşı Mine Kırıkkanat, "Kendini bilmemek ve cüceliği dev aynasında seyretmek diye buna denir" diyerek adeta dalga geçti.



        UZUN TOPLANTILARIN SEBEBİ SENSİN
        6'lı masadaki uzun toplantıların sebebinin Davutoğlu olduğunu belirten CHP'li Barış Yarkadaş da, "Her konu hakkında uzun uzun konuşmayı seven Hoca, bu yetmiyormuş gibi her toplantı sonrası ve her hafta başı liderlere ortalama 80 sayfalık "değerlendirme raporu" yolluyor." ifadelerini kullandı.

        İşte Yarkadaş'ın o yazısı:

        RAPORLAR… RAPORLAR… RAPORLAR…

        "Davutoğlu'nu yakından tanıyanlar, Altılı Masa toplantılarının saatlerce sürmesinin sebebinin Hoca'dan kaynaklandığını da biliyor.

        Her konu hakkında uzun uzun konuşmayı seven Hoca, bu yetmiyormuş gibi her toplantı sonrası ve her hafta başı liderlere ortalama 80 sayfalık "değerlendirme raporu" yolluyor.

        Raporun altına ise sadece "Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'' yazıyor. Parti titrini kullanmıyor.

        Sözün özü;

        Altılı Masa'nın yüzde 0,3'lük oy oranına sahip Gelecek Partisi'nin lideri, kendisini usta bir manevrayla "Altın Hisse" sahibi haline getiriyor ve masayı istediği şekle sokuyor.

        Ancak olan ise bu sorumsuz tavırlar yüzünden masadan bir çare bekleyen milyonlarca kişinin umutlarına oluyor. "

            SUSKUN KALDIĞIMIZ ÇOK ŞEYLER VAR
            İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Davutoğlu'nun sözlerine ilişkin "Bize bugüne kadar Davutoğlu'nun 6'lı masada böyle bir talebinin olduğu yönünde bir bilgi gelmedi. Sayın Davutoğlu bu görüşünü neye dayandırarak hangi kriterlere göre kamuoyuyla paylaştığını şahsen ben de bilmemekteyim." demişti.

            Erel, "Davutoğlu gönlünden geçenleri diline dökmüş. İYİ Parti olarak gönlümüzden geçen çok şeyleri dillendiremediğimiz ortak masada bizi çok rahatsız eden söylemler karşısında suskun kaldığımız çok şeyler var. 6'lı masanın ruhuna uygun hareket etmek zorundayız." mesajını vermişti.

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            Sözde demokrat özde kukla
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