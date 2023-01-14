FETÖ'cü terörist Cevheri Güven ve fondaş Can Ataklı kirli planı duyurdu: 6'lı masa göreve gelirse binlerce bürokrat kovulacak

Seçimlere çok az süre kala Cumhur İttifakı kendi adayı ve programını ortaya koyarken, bir araya gelen 6 muhalefet partisi ne ortak aday çıkarabilmiş, ne de ortak bir program açıklamış durumda. Muhalefetin kafa karışıklığının altında kirli pazarlıkların olduğu ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve kabine için yapılan bölüşüm açıklaması muhalefetin dengesini sarstı. Masa adeta kökünden sallanırken ve kriz Davutoğlu'nun ortaklıktan ayrılmakla tehditiyle daha da büyüyor.

İLK SİNYAL FETÖ'CÜ TERÖRİSTTEN

Süregiden krizin yanında masada yürütülen kirli pazarlıklara ilişkin her gün yeni bir rezalet perdesi aralanıyor. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven, perde arkasında yürütülen rezil ortaklığa dair önemli bilgiler paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarının geçersiz kabul edileceğini öne sürerek terörist, devlet kadrolarında başlatılacak cadı avının sinyalini verdi.