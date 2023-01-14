FETÖ'cü terörist Cevheri Güven ve fondaş Can Ataklı kirli planı duyurdu: 6'lı masa göreve gelirse binlerce bürokrat kovulacak

Seçimlere çok az süre kala Cumhur İttifakı kendi adayı ve programını ortaya koyarken, bir araya gelen 6 muhalefet partisi ne ortak aday çıkarabilmiş, ne de ortak bir program açıklamış durumda. Muhalefetin kafa karışıklığının altında kirli pazarlıkların olduğu ortaya çıktı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılıkları ve kabine için yapılan bölüşüm açıklaması muhalefetin dengesini sarstı. Masa adeta kökünden sallanırken ve kriz Davutoğlu'nun ortaklıktan ayrılmakla tehditiyle daha da büyüyor.
İLK SİNYAL FETÖ'CÜ TERÖRİSTTEN
Süregiden krizin yanında masada yürütülen kirli pazarlıklara ilişkin her gün yeni bir rezalet perdesi aralanıyor. FETÖ'cü firari terörist Cevheri Güven, perde arkasında yürütülen rezil ortaklığa dair önemli bilgiler paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalarının geçersiz kabul edileceğini öne sürerek terörist, devlet kadrolarında başlatılacak cadı avının sinyalini verdi.
9 BİN KİŞİLİK LİSTE HAZIR
FETÖ'cü Güven'in ardından onu adeta doğrulayan bir açıklama da fondaş gazeteci Can Ataklı'dan geldi. Altılı masanın teknik ekibinden bir isimle görüştüğünü söyleyen Ataklı, "9 bin kişilik bir liste hazır. Bütün rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, genel müdürlükler, bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, emniyet müdürleri, emniyet teşkikatları bunların tamamına atayacak liyakatli adamımız var." dedi.
Devlette bulunan kadroların boşaltılarak içine 6'lı masanın militanlarının yerleştirilmesine ilişkin bu süreç ortaya çıkarken; kirli pazarlıklarını sürdüren ortaklardan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
DAVUTOĞLU KRİZİN İŞARET FİŞEĞİNİ YAKTI
Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında yaptığı açıklamalarda 6'lı masadaki "sistemsizlik kaosu"nu itiraf etmişti. Davutoğlu, masada bulunan tüm partilerin oy oranına bakılmaksızın eşit karar verme hakkına sahip olacağını söyleyen Davutoğlu, cumhurbaşkanının alacağı stratejik kararlarda 6'lı masadaki genel başkanların imza yetkisi olacağını belirtti.