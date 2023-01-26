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    • 26.01.2023 12:08
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    Suriye petrolü üzerinden PKK/PYD'ye finansman! Örgütün sözde eş başkanı Şahoz Hasan petrol şirketi yöneticisi oldu

    Son dakika haberi | Suriye'de bulunan petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden PKK/YPG, kurduğu paravan şirketler aracılığı ile Suriyelilere ait petrolü çıkarıyor. Suriye'deki petrol ticareti Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütü PKK'lılar tarafından yürütülürken, PKK/PYD'li teröristlerin yöneticilik yaptığı Cezire Petrol Şirketi, Suriye'deki petrol üzerinde örgüte para akıtıyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Suriye petrolü üzerinden PKK/PYD’ye finansman

    Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda yer alan petrol sahaları üzerindeki işgalini sürdüren PKK/YPG, Rumeylan ve Deyrizor'daki petrolü çeşitli ülkelerdeki yabancı şirketlere satmaya çalışıyor.

    PKK'lı teröristlerin yöneticilik yaptığı şirketler, Suriye'deki petrol sahalarını işgal ederken, PKK/YPG'ye bağlı olan Cezire Petrol Şirketi, PKK/YPG'ye gelir sağlamak için Suriye'deki petrolü satıyor. Terör örgütünün olduğu bölgelerde petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket de Cezire Petrol Şirketi'ne bağlı bulunuyor.

    PETROL TİCARETİ PKK'LILARIN ELİNDE
    Suriye'deki petrol ticareti, daha önce Irak'ta faaliyet göstermiş PKK'lılar tarafından yürütülüyor. Eski PYD Eş Başkanı Şahoz Hasan'ın Cezire Petrol Şirketi'nin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye'deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Şirketin yöneticisi Şahoz Hasan'ın, Suriye'deki birçok PYD/YPG sorumlusu gibi geçmişte Irak'ta faaliyet gösterdiği biliniyor.

        1994'te PKK'ya katılan ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten Şahoz Hasan, 2011'de Suriye savaşının başlamasıyla birlikte PKK'ın Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet göstermeye başladı.

        Şahoz Hasan, 2017'de PYD sorumluluğuna getirildi ve 2020'ye kadar görevini sürdürdü. Ardından Suriye'deki petrol ve doğal gazı pazarlayarak terör örgütü PKK/YPG'ye para kazandırmak için çalışmalar yürüttü.

        ESED REJİMİ ABD VE PKK'YI SUÇLAMIŞTI
        Esed Rejimi Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz Aralık ayında BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta ABD'yi ve isim vermeden PKK/YPG'yi Suriye'nin petrol ve doğal gazını "çalmakla" itham etmişti.

        Uzmanlar, ABD'nin de desteğiyle Suriye'de faaliyet yürüten PKK/YPG'nin, kurduğu şirketler aracılığıyla petrol ticareti yaparak uzun vadede bölgede kalıcı hale gelebilmek için terör örgütünü finanse etmeyi amaçladığını değerlendiriyor.

        SÖZDE PETROL ŞİRKETİ YÖNETİCİSİNDEN TERÖRİST ELEBAŞINA METHİYELER
        Cezire Petrol Şirketi yöneticisi Şahoz Hasan, 2018 yılında terör örgütü PYD Eş Başkanlığı görevinindeyken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında "mücadelenin önderi" ifadelerini kullanmıştı.

        Şahoz Hasan, terörist elebaşı için "Abdullah Öcalan, bizim mücadelemizin önderidir. Onun felsefesi bizim tuttuğumuz yolun esasıdır. Biz bu felsefeyi kendi hayatımızda yaşatacağız." demişti.

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        Haberler Güncel Suriye petrolü üzerinden PKK/PYD'ye finansman! Örgütün sözde eş başkanı Şahoz Hasan petrol şirketi yöneticisi oldu
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