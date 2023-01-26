Suriye petrolü üzerinden PKK/PYD'ye finansman! Örgütün sözde eş başkanı Şahoz Hasan petrol şirketi yöneticisi oldu

PKK'lı teröristlerin yöneticilik yaptığı şirketler, Suriye'deki petrol sahalarını işgal ederken, PKK/YPG'ye bağlı olan Cezire Petrol Şirketi, PKK/YPG'ye gelir sağlamak için Suriye'deki petrolü satıyor. Terör örgütünün olduğu bölgelerde petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket de Cezire Petrol Şirketi'ne bağlı bulunuyor.
PETROL TİCARETİ PKK'LILARIN ELİNDE
Suriye'deki petrol ticareti, daha önce Irak'ta faaliyet göstermiş PKK'lılar tarafından yürütülüyor. Eski PYD Eş Başkanı Şahoz Hasan'ın Cezire Petrol Şirketi'nin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye'deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Şirketin yöneticisi Şahoz Hasan'ın, Suriye'deki birçok PYD/YPG sorumlusu gibi geçmişte Irak'ta faaliyet gösterdiği biliniyor.