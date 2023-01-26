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    • Güncel
    • 26.01.2023 11:03
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    • 26.01.2023 11:03
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    Bakan Çavuşoğlu'ndan eski ABD'li Bakan Pompeo'nun skandal iddialarına sert tepki: "Gerçek dışı bilgiler"

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski ABD'li Bakan Mike Pompeo'nun iddialarına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bu bahsettiğiniz iddialar ile ilgili gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var çifte standart var" dedi. Pompeo'nun 15 Temmuz'la ilgili yazdıklarına da değinen Çavuşoğlu, "O gece sildiği bir tweet var Anlıyoruz ki darbe girişimini o desteklemiş. Türkiye'nin darbecileri yendiğinden rahatsız olmuş" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Pompeo’nun skandal iddialarına sert tepki!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski ABD'li Bakan Mike Pompeo'nun iddialarına sert tepki gösterdi.

    ABD'li eski bakan Pompeo'nun iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk ordusunun DAEŞ'i yenme kapasitesini görmedik demesi ibretliktir" dedi.

    "BU BAHSETTİĞİNİZ İDDİALAR İLE İLGİLİ GERÇEK DIŞI BİLGİLER VAr"
    Çavuşoğlu, "Bu bahsettiğiniz iddialar ile ilgili gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı var çifte standart var" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin DAEŞ'e karşı mücadele eden tek NATO ordusu olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Biz bunu yaparken ABD, YPG / PKK ile beraber DAEŞ'lileri Afganistan'a gönderdi' dedi.

    Çavuşoğlu, "Bugün Afganistan'daki saldırıların müsebbibi de bunlar" dedi. Çavuşoğlu Türk ordusunun kapasitesini herkesin gördüğünün de altını çizdi.

    Çavuşoğlu, 'Protokol gereği liderler çağırmadan içeri gitmenin doğru olmadığını söyledim' dedi.

    15 TEMMUZ'U DESTEKLEDİ
    Pompeo'nun 15 Temmuz'la ilgili yazdıklarına da değinen Çavuşoğlu, "O gece sildiği bir tweet var Anlıyoruz ki darbe girişimini o desteklemiş. Türkiye'nin darbecileri yendiğinden rahatsız olmuş" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan eski ABD'li Bakan Pompeo'nun skandal iddialarına sert tepki: "Gerçek dışı bilgiler"
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