KADİR SURESİ OKUNUŞU ve ANLAMI || Kadir suresi kaç defa okunmalı? Kadir süresi (İnna Enzelnahü) meali, ,fazileti ve tefsiri...

KADİR SURESİ KONUSU

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kadir Suresi, Kadir gecesinde indirilmiştir. Kadir gecesini anlatmış olduğu için bu ismi almıştır. ''Kadr'' kelimesi de surede üç defa geçmektedir. Bu kelime azamet ve şeref anlamlarını taşır. Kadir gecesinin öneminin anlatıldığı Kadir Suresi beş ayetten oluşmuştur.