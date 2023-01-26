Başkan Erdoğan, Filistinli kardeşler Rahaf ve Muhammed Halil Salman'ı kabul etti! Gazze'de yaralandıktan sonra Türkiye devreye girmişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Filistinli Rahaf ile Muhammed Halil Salman kardeşleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
KARDEŞLER İSRAİL FÜZESİYLE YALANMIŞTI
Filistinli 11 yaşındaki kız çocuğu Rahaf ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye 6 Ağustos 2022'de atılan İsrail füzesinden çıkan şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİLDİLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 18 Ağustos 2022'de Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşler, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Filistinli 2 kardeş Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara'ya getirildi.