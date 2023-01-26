Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.01.2023 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2023 17:22
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan, Filistinli kardeşler Rahaf ve Muhammed Halil Salman'ı kabul etti! Gazze'de yaralandıktan sonra Türkiye devreye girmişti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filistinli 11 yaşındaki Rahaf ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil Salman'ı kabul etti. Filistinli kardeşler Gazze'de İsrail füzesiyle yaralanmış ve Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.

    Başkan Erdoğan’dan anlamlı kabul

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaralanan ve Türkiye'de tedavi edilen Filistinli Rahaf ile Muhammed Halil Salman kardeşleri kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

    KARDEŞLER İSRAİL FÜZESİYLE YALANMIŞTI
    Filistinli 11 yaşındaki kız çocuğu Rahaf ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye'ye 6 Ağustos 2022'de atılan İsrail füzesinden çıkan şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİLDİLER
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 18 Ağustos 2022'de Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilen Filistinli kardeşler, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.


    Filistinli 2 kardeş Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Ankara'ya getirildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükşehir’in tarlada izi var
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Filistinli kardeşler Rahaf ve Muhammed Halil Salman'ı kabul etti! Gazze'de yaralandıktan sonra Türkiye devreye girmişti
        SON DAKİKA