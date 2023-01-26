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    • 26.01.2023 17:12
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    Denizli'de şap alarmı! Acıpayam'da 26 mahalle karantinaya alındı... İşte o mahalleler

    Denizli'de şap alarmı verildi! Acıpayam ilçesinde, 2 mahallede şap hastalığı tespit edilmesiyle toplam 26 kırsal mahalle karantinaya alındı; hayvan giriş- çıkışları yasaklandı. İşte karantinaya alınan o mahalleler...

    Denizli’de şap alarmı!

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şap hastalığı sebebiyle 26 mahalle karantinaya alındı.

    Acıpayam ilçesine bağlı Apa ve Kuyucakkuzuören mahallelerinde, bazı hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

    HAYVAN PAZARI KAPATILDI İLAÇLAMA BAŞLADI
    Hastalığın ortaya çıkmasıyla ilçe merkezindeki canlı hayvan pazarı için karantina kararı alındı.

    Acıpayam Belediyesi ekipleri, geçici olarak kapatılan hayvan pazarı ve bölgede ilaçlama çalışması başlattı.

    KARANTİNAYA ALINAN MAHALLELER
    Şap hastalığının görülmesi üzerine Apa, Ovayurt, Yassıhöyük, Alaattin, Oğuz, Kırca, Aşağı, Çamlık, Gedikli, Yeni, Yukarı, Ucarı, Karahöyük, Avşar, Yeşilyuva, Kuyucakkuzören, Dedebağı, Darıveren, Aliveren, Eskiköy, Kelekçi, Akşar, Güney, Çakır, Boğazdere, Hacıkurtlar mahallelerinde geçici karantina uygulaması başlatıldı.

    Ayrıca bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı.

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    Haberler Güncel Denizli'de şap alarmı! Acıpayam'da 26 mahalle karantinaya alındı... İşte o mahalleler
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