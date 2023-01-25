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    • 25.01.2023 15:08
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    • 25.01.2023 15:08
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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    7 PKK/YPG’li daha cehenneme!

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek." bilgisi paylaşıldı.

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    Haberler Güncel Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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