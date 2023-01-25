Başkan Erdoğan, İsveç'e “NATO’yu unutun” dedi dünya gündemine yerleşti

İsveç, önce Başkan Erdoğan'ı hedef alan eylemleri görmezden geldi. Ardından aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verdi. Bu skandal eylemlere Türkiye büyük tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" sözleri ile İsveç'e rest çekti. Erdoğan'ın sözleri dünya gündemine yerleşti. Ankara, Finlandiya ve İsveç ile görüşmelerin süresiz ertelendiğini bildirdi. İsveç Aftonbladet'e konuşan Türkiye uzmanı Paul Levin, "İsveç hükümeti için kötü bir haber" dedi. Reuters, İsveç'teki eylemlerin Türkiye ile gerilimi artırdığına dikkat çekti. İsveç yönetimi, adeta şoka girdi. Hiçbir yetkiliden açıklama gelmedi.
MAHALLE BASKISINI KABUL ETMİYORUZ
Başkan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu: Kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz.