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    Başkan Erdoğan, İsveç'e “NATO’yu unutun” dedi dünya gündemine yerleşti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, teröre ve ırkçı eylemlere göz yuman İsveç’e çok sert çıktı. “NATO’yu unutun” şeklindeki sözleri, dünyada yankılandı...

    İsveç şokta!

    İsveç, önce Başkan Erdoğan'ı hedef alan eylemleri görmezden geldi. Ardından aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verdi. Bu skandal eylemlere Türkiye büyük tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" sözleri ile İsveç'e rest çekti. Erdoğan'ın sözleri dünya gündemine yerleşti. Ankara, Finlandiya ve İsveç ile görüşmelerin süresiz ertelendiğini bildirdi. İsveç Aftonbladet'e konuşan Türkiye uzmanı Paul Levin, "İsveç hükümeti için kötü bir haber" dedi. Reuters, İsveç'teki eylemlerin Türkiye ile gerilimi artırdığına dikkat çekti. İsveç yönetimi, adeta şoka girdi. Hiçbir yetkiliden açıklama gelmedi.



    MAHALLE BASKISINI KABUL ETMİYORUZ
    Başkan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu: Kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz.



    NATO KAFA
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin kararını kınadığını açıkladı. "İfade ve düşünce özgürlüğü, İsveç ve diğer NATO üyesi ülkelerde kıymetli bir değer" ifadesini kullandı.



        Irkçı Paludan, utanmadan hala eylemlerini sürdüreceğini söyledi.



        Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in üyeliğini onaylamayacağını açıklamasının ardından yeni bir karar alabileceklerini söyledi. Finlandiya'nın İsveç olmadan NATO'ya katılmayı düşünmesi gerektiğini belirtti.



        İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması New York'ta protesto edildi.

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