Başkan Erdoğan, İsveç'e “NATO’yu unutun” dedi dünya gündemine yerleşti

İsveç, önce Başkan Erdoğan'ı hedef alan eylemleri görmezden geldi. Ardından aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına izin verdi. Bu skandal eylemlere Türkiye büyük tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" sözleri ile İsveç'e rest çekti. Erdoğan'ın sözleri dünya gündemine yerleşti. Ankara, Finlandiya ve İsveç ile görüşmelerin süresiz ertelendiğini bildirdi. İsveç Aftonbladet'e konuşan Türkiye uzmanı Paul Levin, "İsveç hükümeti için kötü bir haber" dedi. Reuters, İsveç'teki eylemlerin Türkiye ile gerilimi artırdığına dikkat çekti. İsveç yönetimi, adeta şoka girdi. Hiçbir yetkiliden açıklama gelmedi.