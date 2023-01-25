AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'seçim' mesajı: Kesinleşti! İsveç'e tepki EYT ve Sinan Ateş cinayeti...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.
İsveç'te Başkan Erdoğan düşmanlığı ve terör örgütlerine verilen desteklerin ardından Kur'an-ı Kerim'in alçakça yakılması olayına ilişkin konuşan Çelik, "Altyapısında Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı var. İçeriden sabotaj var" ifadelerini kullandı.
Çelik, EYT, HDP'nin kapatılması davası ve Sinan Ateş cinayetine ilişkin de önemli mesajlar verdi.
Çelik'in açıklamaları şu şekilde;
Öteden beri Rusya'ya dönük olarak tehdide yönelmiş bir Avrupa var. Ama kendi içindeki tehdidi göremedi. Bu da aşırı sağ. Bunlar neye karşılar. Avrupa demokrasisine karşılar. AB'ye karşılar. Bunların refleksi tarihlerine baktığımızda 2. Dünya Savaşı'ndan önce Yahudileri hedef olarak gösteriyorlar şimdi Müslümanları gösteriyorlar. AB'nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini gören ülkeler bu aşırı sağ gruplara çok fazla destek veriyorlar.
Cumhurbaşkanımız güçlü bir figür, onların düşman olduğu değerler açısından. Bunların hepsi Nazi aslında. Bu durum son derece tehlikeli. En tepede bir Erdoğan düşmanlığı var, onu kaldırığınızda Türkiye, İslam göçmen düşmanlığı var. Aslında onu da kaldırdığınızda AB değerlerine karşılık var. Bunlar bildiğiniz faşistler.
Rusya Ukrayna savaşı ortaya çıktıktan sonra modern Avrupa değerleri değil, AB öncesi her bir ulusul kendi değerleri üzerinden yapıdan gitmek istiyorlar. Almanya'dan tutun Fransa'ya kadar merkez siyasetin bunlara karşı anlayışlı göstermesi, her seferinde aşırı sağı daha yükseltmiş oluyor.
İçeriden bir sabotaj var. İsveç ve aşırı sağ grupların güçlü olduğu yapılar var. İsveç Başbakanı diyor ki; Bu eylemleri yapanlar bizim NATO'ya üye olmamızı engeliyor. Bunlar sizi engelliyorsa ve siz buna karşı bir şey yapamıyorsanız tabii ki bir zaaf söz konusu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makeninin yakılmasını biz kabul etmeyiz" dediler, ama bundan sonra bütün eylemleri ifade özgürlüğüne sokuyorlar.
İSVEÇ'E TEPKİ: BU BİR TERÖR EYLEMİDİR
Burası yargı sistemim böyle diyor. O zaman terörle mücadele yasasını değiştirin. Bu bir terör eylemidir. Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan eylem tamamen terör eylemidir ve terör eylemi muamelesi görmelidir. İfade hürriyetini de yok eden bir durumdur bu. Kur'an-ı Kerim yakan alçakla bunu gazeteci finanse etmiştir. Taa 70'li yıllarda öncesinde bu göçmen meselesini faşitlerin nasıl kullanıldığını anlatan kitaplarında çok önemli kritikler vardır. Burada da Nazi geleneğinin güçlü olduğu yapılar var.
TÜRKİYE, FİNLANDİYA İLE GÖRÜŞÜR MÜ?
3'lü mekanizmayı biz istemedik, onlar bu duruma getirdiler. Masada ilerleme değil, gerileme var. Bu noktaya getiren İsveç'in kendisi oldu. İsveç verdiği hiçbir sözü tutamadı. Bu çerçevede o toplantının yapılmasının bir anlamı yok. Finlandiya bu konuda kendisini pozitif yönde ayrıştırmak istiyor. Onun için NATO ile konuşacak. Finlandiya ve İsveç iki ayrı bir ülke. Finlandiya terör konusunda doğru adımları attıktan sonra tabii ki İsveç'ten kendisini ayrıştırmış olur.
Bunlar bizim her seçim karşılaştığımız şeyler. Panik yapacağımız işler değil serçe parmağımızla yöneteceğimiz işler. NATO'dan Türkiye'yi çıkarmayı söyleyenlerin sözleri akıltutulmasıdır. Söz konusu olamaz. Biz NATO'nun kurucu ülkelerindeniz. Bunların bunu konuşmaya hakkı yok. Konuştukları şey NATO'yu lav etmek olur. Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulamak aptallıktır.