AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'seçim' mesajı: Kesinleşti! İsveç'e tepki EYT ve Sinan Ateş cinayeti...

Asla doğru bulmadığımız bir ifade. Kendisi de özür dileyip bir açıklama yaptı. Böyle bir ifadeden üzüldük doğrusu.

MHP İLE ORTAK LİSTE OLACAK MI?

Bizim seçim işleri başkanımızla, MHP seçim işleri başkanıyla gayet uyumlu bir çalışma yapılıyor. Bu bahsettiğiniz konu ile ilgili henüz bir gündem olmadı. Bu yenilenme ve tecrübeyi çok iyi koruyan bir partiyiz. Bir yandan bu siyasi birikimlerimizi aktarabilecek, taşıyabilecek arkadaşlarımızın korunması, aynı zamanda yeni enerjiler bu denge...Burada kurumsallaşmış mekanizmalarımız var. Anketlerle sorarız. Daha sonra bu listeler konuşulur. Bizim açımızdan neyin ne zaman yapılacağı açık bir takvimle ilerliyor.



HDP'YE KAPATMA DAVASI

Burada bütün demokrasiler açısında terör kırmızı çizgidir. Meclis'te katılma yolları açıkken böyle bir mekanizmanın terörle içiçe olmaması gerekir. Dağdakilerle Meclis'i tehdit eden, "Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz" diyenler var. Bütün dünya ayağa kalktı, bütün Türkiye ayağa kalktı, Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan saldırıya. Biz bu partinin teröre öteden veren açıklamalarına karşı en güçlü tavırları koyduk. Ama terörle söylemleri devam etti. Bu da Türkiye'de bir hukuk var. Orada değerlendirilecek. Son zamanlarda birden bire ne oldu. Bizim PKK ile alakamız yok. Bunu diyen kişi daha önce terörist liderinin heykelini dikeceğiz diyen kişi. Şimdi tutmuşsunuz TBMM'de siyasetin, demorkasinin aık olması gerektiğini ifade etmek yerine terör örgütlerinin sözcülerinden daha çok savunan üyeleriniz olmuş. Bir milletin buna göz yumması mümkün olabilir mi? Ortada bir durum var bakın. Diğer ülkelerdeki örnekler var. Oralarda partiler kurulmuş, daha sonra örgütler kurulmuştur. Bunların aday listeleri bile terör örgütü kurmuştur. Terör insanlık suçudur. Bütün bunlar da teröristlere sırtımızı yasladık diye açıklama yapacaksınız ondan sonra da demokrasi, hak ve hukuk diyeceksiniz. Böyle bir iki yüzlülük olamaz.

6'LI MASA ADAY SÜRECİ

Muhtemelen bunlar adaylarını temmuzdan sonra açıklayacaklar. Ben hiç bu kadar apolatik bir siyaset süreci görmedim. Aslında bir sonraki toplantıyı istişare etmek için istişare yapıyorlar. Bu Cumhurbaşkanı adayı ne diyecek? Masa içerisinde Suriye politikasını destekleyen, karşı olan parti var. Bir senedir toplumun önüne konulan şey siyasi Trafik. Bir vizyon ortaya konulmuyor.

PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI

Hiç kimse buna güçlendirilmiş parlamenter sistem demesin. Bu herhangi bir sistem değil. Buradan açık söylüyorum. Böyle bir tablo hayata geçmeyecek ama böyle bir tablo söz konusu olsa Türkiye'de yaşanan vesayetten daha ağır bir durum ortaya çıkar. Türkiye'ye bir tuzak kurulmak istense ancak böyle bir ortamdan çıkar.



Bu siyaset değil. Bunların ortaya çıkardığı model, 6'lı masadaki herkesin kendi pozisyonunu korumak için millete ödetecekleri bir model. Bu model milleti yönetmeye yönetlik değil 6'lı masayı yönetmeye yönelik bir model. Daha aday seçilmeden, "herhangi bir karar almayacaksın" demek o cumhurbaşkanına güvensizlik, etksizi kılmaktır.

Sabah gelirken böyle bir konu geçiyor aklımda ama bu konu merak konusu olmaktan çıkmış. Artık bir önemi kalmadı. Bu mevcut adaylardan hepsini aşağıdan yukarı toplayın artık fark etmiyor. Karşımızda apolitik bir durum. Kılıçdaroğlu aday olursa bizim için hiç fark etmez.

BAŞÖRTÜDE REFERANDUM GÜNDEMDE Mİ?

Arzu ettiğimiz Meclis'ten geçmesidir. Geçerse referanduma gerek kalmayacaktır. Ama bizim önümüzde gelen taslaklarda ileriye dönük olarak kötü niyetli kullanabilecek, ya da geçmişte açtığı yaraları yeniden açabilecek bir takım ifade eksikleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ürettiği yazımda son derece demokratik hukuki bir yazım. Türkiye'de başörtülü kızların okullara girmesi, bunlar iyi bir moda değil diye mi yapıldı, yoksa inançları yüzünden mi yasaklandı. O zaman yapılan şeyler vardı. Bir neslin hayatı başörtü örtükleri için hayatı karartıldı, gelecekleri çalındı.