EYT'lilere SÜRESİZ emeklilik! 20-25 YIL+ 5-9 bin günle 1999 öncesi sigortalının şartları değişti! Meclis'e son 1 adım: 2000 sonrasına 3600'den kısmi emeklilik kıskacı! Staj, borçlanma...
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilecek taslak TBMM'ye sunulacak. Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. Peki taslakta neler var? EYT'liler nasıl emekli olacak? İşte o detaylar...
25.01.2023 12:24 - Son Güncelleme: 25.01.2023 12:27