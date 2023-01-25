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Haberler Ekonomi EYT'lilere SÜRESİZ emeklilik! 20-25 YIL+ 5-9 bin günle 1999 öncesi sigortalının şartları değişti! Meclis'e son 1 adım: 2000 sonrasına 3600'den kısmi emeklilik kıskacı! Staj, borçlanma...

EYT'lilere SÜRESİZ emeklilik! 20-25 YIL+ 5-9 bin günle 1999 öncesi sigortalının şartları değişti! Meclis'e son 1 adım: 2000 sonrasına 3600'den kısmi emeklilik kıskacı! Staj, borçlanma...

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilecek taslak TBMM'ye sunulacak. Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu'na gelecek. Burada yasalaşma süreci başlayacak. Peki taslakta neler var? EYT'liler nasıl emekli olacak? İşte o detaylar...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
25.01.2023 12:24 - Son Güncelleme: 25.01.2023 12:27
EYT’lilere SÜRESİZ emeklilik! 20-25 YIL+ 5-9 bin günle 1999 öncesi sigortalının şartları değişti! Meclis’e 1 adım kaldı: 2000 sonrasına 3600’den kısmi emeklilik kıskacı! Staj, borçlanma...

Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından teknik çalışması tamamlanan taslak kısa sürede yasalaşacak.

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EYT’lilere SÜRESİZ emeklilik! 20-25 YIL+ 5-9 bin günle 1999 öncesi sigortalının şartları değişti! Meclis’e 1 adım kaldı: 2000 sonrasına 3600’den kısmi emeklilik kıskacı! Staj, borçlanma...

Söz konusu taslak ile ilgili bürokratlar geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekillerinin de olduğu milletvekillerine bir sunum yaparak bilgilendirmede bulundular.

EYT’lilere SÜRESİZ emeklilik! 20-25 YIL+ 5-9 bin günle 1999 öncesi sigortalının şartları değişti! Meclis’e 1 adım kaldı: 2000 sonrasına 3600’den kısmi emeklilik kıskacı! Staj, borçlanma...

Burada milletvekillerine yasa tasarısı ile ilgili genel bilgiler verildi. Milletvekillerine daha kapsamlı bir sunum daha yapılarak onların da katkıları ve talepleri alınacak.

EYT’lilere SÜRESİZ emeklilik! 20-25 YIL+ 5-9 bin günle 1999 öncesi sigortalının şartları değişti! Meclis’e 1 adım kaldı: 2000 sonrasına 3600’den kısmi emeklilik kıskacı! Staj, borçlanma...

Taslak ardından TBMM'ye sunulacak ev Plan Bütçe Komisyonu'da yasalaşma sürecine girerek görüşmelere açılacak ve Genel Kurul'a gönderilecek.

EYT’lilere SÜRESİZ emeklilik! 20-25 YIL+ 5-9 bin günle 1999 öncesi sigortalının şartları değişti! Meclis’e 1 adım kaldı: 2000 sonrasına 3600’den kısmi emeklilik kıskacı! Staj, borçlanma...

Bu aşamalarda milletvekilleri önergelerle tasarıya katkıda bulunacak. Peki taslaktaki detaylar neler? İşte taslakla ilgili soruların cevapları...

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