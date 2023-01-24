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    • Güncel
    • 24.01.2023 12:23
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    • 24.01.2023 12:48
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan A Haber'de önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber'de seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanı kararı alır almaz o kararı takip eden 60. Gününden sonraki ilk Pazar seçim olur. Ve hemen kararı aldıktan sonraki 48 saat içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır." ifadelerini kullandı. Yavuz muhalefetin Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin ortaya attığı asılsız iddialara da yanıt verdi.

    Karar sonrası süreç 60 gün

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor.

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    Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    Aslında hiçbir şey anlatıldığı kadar karışık değil. Ama piyasada konuşulanlara, söylenilenlere, tartışılanlara baktığınızda sanıyorsun ki mevzuatta da bir karışıklık var ya da bilinmeyen noktalar var. Aslında hiçbir şey karışık değil. Bilinmeyen hiçbir taraf yok. Aslında her şey çok net.

    "FESİH DEĞİL SEÇİM YENİLEME KARARI"
    Hem anayasadaki ilgili hükümler 116. maddeyi söylüyorum hem cumhurbaşkanı seçim kanunundaki hükümler hem de milletvekili seçim kanunundaki hükümler net ortada bu konuya ilişkin. Bir kere hem TBMM'nin seçim yenileme kararı alma hakkı var hem de cumhurbaşkanının. Bir kere adı seçim yenileme kararı. Fesih değil.

    Fesih çünkü yine anayasanın 116. Maddesine dayalı olarak söylüyorum fesih ortadan kaldırmayı ifade eder. Yani o artık görev yapamaz. Feshettiğiniz yer artık görev yapamaz. Halbuki anayasanın 116. Maddesinin ilgili fıkrası diyor ki bir sonraki yani diğeri seçilene kadar görevi devam eder. Dolayısıyla bu fesih değil. Birlikte seçime götürme meselesi yani seçimin yenilenmesi durumu.

    SÜREÇ NASIL İŞLER?
    Dolayısıyla bu seçimin yenilenmesi durumu iki şekilde ortaya çıkar. Bir TBMM 5'te 3 çoğunlukla karar alır ama TBMM karar aldığında otomatik olarak seçim takvimi işlemez. Seçim takviminin ne zaman başlayacağı, daha doğrusu seçimin ne zaman yapılacağına ilişkin tarihi de ortaya koyar. Bu konuda hüküm çok açık. Hem cumhurbaşkanı seçim kanununda hem de milletvekili seçim kanununda çok açık. TBMM 5'te 3 çoğunlukta karar alır. Bu kararda ne zaman seçime gidileceği hangi gün oy verileceğini de karara bağlar. Bu birinci yöntem.

    İkinci yöntem cumhurbaşkanının karar alması. Yine 116. Madde bunu öngörüyor. Cumhurbaşkanı seçim kararı seçimin yenilenmesine ilişkin karar aldığında otomatik olarak süreç başlar ve cumhurbaşkanı aldığı kararda seçimin nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin bir hüküm ortaya koymaz. Sadece seçimin yenilenmesine karar verir. Ondan sonraki süreç kanunlarımızda otomatik olarak karara bağlanmıştır.

    SÜREÇ 90 GÜN MÜ 60 GÜN MÜ?
    Mesela yine cumhurbaşkanlığı seçim kanunun 3. Maddesinin 4. Fıkrasına göre cumhurbaşkanı kararı alır almaz o kararı takip eden 60. Gününden sonraki ilk Pazar seçim olur. Ve hemen kararı aldıktan sonraki 48 saat içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır. Yayımlandıktan sonraki 1 hafta içinde de resmi istifa süreci işler. Gördüğünüz gibi aslında her şey çok açık ve net.

    MUHALEFETİN "ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI" İDDİASI
    AK Partili olmayan hukukçular bile bu görüşe katılmıyor.

    MHP İLE ORTAK LİSTE OLACAK MI?
    Birçok şeye aynı noktadan bakıyoruz, karar vermemiz kolay.

    Henüz tartışılan bir konu değil, masaya gelen mesele değil.

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    Haberler Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan A Haber'de önemli açıklamalar
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