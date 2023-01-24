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    • 24.01.2023 12:27
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    Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den kuraklık açıklaması

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kuraklık ve su kıtlığı olmasına ilişkin "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Kirişci’den kuraklık açıklaması

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

    Yağış yetersizliği ve barajların doluluk oranındaki düşüş hakkında konuşan Bakan Kirişci, "Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız" sözlerini kullandı.

    "KURAKLIK DEVAM EDERSE RİSK ARTAR"
    Batı bölgelerinde çarşamba günü itibarıyla yağış beklendiğini dile getiren Kirişci, "Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız" dedi.

    Kuraklığın bitkisel üretimi çok etkilemediğini söyleyen Bakan Kirişci, kuraklığın devam etmesi halinde riskin artacağını söyledi.

    SON 10 YILIN EN DÜŞÜK ORANI
    Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar İstanbul'daki barajlarda su oranını riskli seviye çekti. Susuzluk tehlikesi giderek kapıda belirirken, İBB yönetimi ve İSKİ'den konuya ilişkin herhangi bir önlem alınıp alınmadığına dair açıklamama gelmemesi tepkiyle karşılandı.

    Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü.

        İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 55,25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29,96'ya düştü.

        Her yılın ocak ayı verilerine göre, son 10 yılın en düşük doluluk oranı bu sene ocak ayında yaşandı.

        Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğü diğer tarihler ise yüzde 31,8 ile 23 Ocak 2021, 32,91 ile 23 Ocak 2014 oldu.

            BARAJLARDA SON DURUM
            Barajların 23 Ocak tarihli doluluk oranı Pabuçdere'de yüzde 4,22, Kazandere'de yüzde 4,22, Alibey'de 16,06, Istrancalar'da yüzde 25,32, Elmalı'da yüzde 26,22, Darlık'ta yüzde 27,8, Ömerli'de yüzde 32,69, Büyükçekmece'de yüzde 33,13, Sazlıdere'de yüzde 35,86, Terkos'ta 36,2 olarak ölçüldü.

            TEDBİRİ DAHA ÖNCEDEN ALMAK GEREKİYOR
            Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:
            Bütün bunlar tedbir noktasında eğer ele alınacaksa, bu devlet olarak Devlet Su İşleri bunları barajlarla çözme yoluna gider. Büyükşehirlerde de yine aynı şekilde büyükşehir belediyeleri barajlar yapmak suretiyle bunun önlemini alır. Tabii bunlar böyle anlık adımlar değil. Tedbirlerini bunun çok daha önceden almak gerekiyor.

            BARAJ YAPMALARI GEREKİR
            Biz tabii Devlet Su İşleri olarak şu anda ülke genelinde birçok şehrimizde barajlar yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlülüğündedir. Onların da buralarda ne yapmaları lazım? Barajlar yapmaları gerekir.

                İBB'NİN TEDBİRİ BİLİNMİYOR
                İBB yönetiminden konuya ilişkin alınan tedbirlerle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İSKİ ise, soruna çözüm olarak su tasarrufuna gidilmesi önerisinde bulundu.

                Başkan Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte Cumhurbaşkanı adaylığı için şehir turuna çıkması ve son olarak Atina'ya gitmesi vatandaşların tepkisi çekti.

                "YAĞMUR HASADI" ÖNERİSİ
                İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, kasım, aralık ve ocak aylarında Marmara Bölgesi'nde yağışların azaldığını belirtti.

                Bu durumun barajlarda su seviyesinin kritik seviyeye kadar düşmesine neden olduğunu anlatan Toros, "Azalan yağışlar, barajlardaki su miktarının 265 milyon metreküpe kadar düşmesine neden oldu. Yüksek basınç etkisi, yağışları ülkemiz genelinde ve Marmara Bölgesi'nde azalttı." dedi.

                    Toros, tüm İstanbulluların su kullanımı konusunda daha hassas davranmalarının çok önemli olduğunun altını çizdi.

                    Toros, şunları kaydetti:
                    Yağışlı dönemi kaçırdığımız için önümüzdeki günlerde tehlike bizleri bekliyor olabilir. Onun için tüm İstanbulların kendi çapında su tasarrufu yapması önemlidir.

                    Uzun vadede her sitenin her apartmanın kendi çapında yağmur hasadı yaparak suyu yerinde biriktirmesi ve temel su ihtiyaçlarını buradan karşılaması suyun sürdürebilirliği ve güvenliği acısından önemlidir.

                    Barajların su seviyesinin yükselmesi için öncelikle yağışlarla toprağın suya doyması gerekiyor. Daha sonra bol yağışlar ile yüzey ve yeraltı akışlarıyla barajlara kadar suyun ulaşmasıyla barajların su miktarı artacaktır.
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                        Haberler Güncel Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den kuraklık açıklaması
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