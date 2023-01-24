Gaffar Okkan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? SÖZLERİ ve ölüm yıldönümü! Gaffar Okkan suikastı katili kim?

1997 Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Gaffar Okkan kısa sürede Diyarbakırlıların sevgisini kazanmıştı. 24 Ocak 2001 günü kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Ölüm yıldönümünde anılan Gaffar Okkan hakkında detaylar merak ediliyor.
GAFFAR OKKAN SUİKASTI NASIL OLDU?
24 Ocak 2001 günü saat 17:40 sıralarında makâmından Valilik Binası'na makam aracıyla seyir hâlinde iken, Sezâi Karakoç Bulvarı üzerinde Et Balık Kurumu ile Eflatun Park arasında, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Gaffar Okkan'ın 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Bu cinâyet hâlâ çözülememiş olmakla birlikte, Hizbullah tarafından işlenildiği iddia edilmektedir. Hakkında pek çok gazete yazısı ve kitap yazıldı.