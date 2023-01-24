Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Zap hainlerden temizlendi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Pençe-Kilit operasyonuyla 506 terörist etkisiz, 302 kilometrelik Irak sınırı güvenli hale getirildi. Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi" şeklinde konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçtiğini belirterek yapılacak faaliyetlere ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil" yanıtını verdi.