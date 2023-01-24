Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Zap hainlerden temizlendi

Akar, askeri eğitim iş birliği, tatbikatlar ve savunma sanayii konularında aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere birçok ülke ile görüşmelerinin olduğunu belirterek, İngiltere'deki temaslarının da bunlardan biri olduğunu açıkladı.

"TSK'NIN TEK HEDEFİ TERÖRİSTLER"

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu söyledi.