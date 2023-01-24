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    • 24.01.2023 11:47
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    Son dakika: Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e aşağılık saldırı: Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    Son dakika haberi.. Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırının ardından, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

    Kur’an-ı Kerim’e aşağılık saldırı: Hollanda’ya protesto

    Son dakika haberi.. Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırının ardından, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

    HOLLANDA'YA PROTESTO VE KINAMA
    Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması;
    Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

    İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

    Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.

    Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.

    Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz.

    HOLLANDA'DA IRKÇI LİDERİ KUR'AN-I KERİM YIRTTI
    İsveç'in ardından Hollanda'da ırkçı bir provokasyona imza atıldı. İslam ve göç karşıtı söylem ve eylemleriyle bilinen Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri, Kur'an-ı Kerim'e saldırdı..

    İsveç'teki hakarete tepkiler dinmemişken, Hollanda'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırı haberi geldi.

    Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri Edwin Wagensveld Kur'an-ı Kerim'e saldırdı.

    Lahey'deki çirkin saldırıya, polis müdahale etmedi. Üstelik bu, ırkçı eylemcinin ilk vukuatı değil.

        Edwin Wagensveld geçen yıl Ekim ayında benzer bir provokasyona imza atmıştı.

        Rotterdam'daki Pegida gösterisinde megafonla Hazreti Muhammed'e hakaret etmiş, Kur'an-ı Kerim'e saldırmaya kalkmıştı.

        Gözaltına alınan Wagensveld yargılanmadan serbest bırakılmıştı.

        Almanya'da kurulan ve açılımı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler olan Pegida hareketi, 2021 yılında Alman iç istihbaratı tarafından 'anayasaya aykırı oluşum' ilan edilmişti.

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        Haberler Güncel Son dakika: Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e aşağılık saldırı: Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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