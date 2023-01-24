Son dakika: Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e aşağılık saldırı: Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberi.. Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırının ardından, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

HOLLANDA'YA PROTESTO VE KINAMA

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması;

Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.