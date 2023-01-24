FETÖ’ye şafak baskını! Güncel yapılanmaya darbe

7 KRİPTO TESPİT EDİLDİ

Yapılan operasyon kapsamında; (7) şüphelinin 2012-2014 yıllarında (8) operasyonel hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları ve örgütsel mensubiyetlerine yönelik başkaca deliller bulunan bu şahısların örgütün mahrem yapısında faaliyet bulundukları ve güncel yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri öğrenildi.