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    • Güncel
    • 24.01.2023 14:12
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    • 24.01.2023 14:12
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    Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: PKK'lı 3 terörist yakalandı

    Yunanistan’dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birlikleri müdahalede bulunuldu. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçerken yakalanan üç şahıstan ikisinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    AJANSLAR
    Sınırda 3 terörist enselendi

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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