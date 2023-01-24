Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: PKK'lı 3 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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