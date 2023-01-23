İSVEÇ BORCUNU ÖDEMEDİ
O dönemde de İsveç kralı döndüğü zaman borcunu ödeyeceğini söyledi. 1739'a kadar borç ödenmedi daha sonra az bir para verildi.
25 yıl Osmanlı'da bunun meselesi vardır devamlı elçi gönderilir. En son 1. Mahmut İsveç'in borçlarının bir kısmını affetti.
İnşallah bu sefer de Yarın obür gün İsveç ile bir anlaşmaya varılıp daha sonra anlaşmaya aykırı hareket etmez diye düşünüyoruz. Herkesin belli ölçede tarihi alt yapıyı bilmesi lazım.
Türkiye aynı anda birkaç cepheyi idare edebilen bir ülke. Bu da zor bir mesele her zaman attığınız taş denk gelmiyor. O yüzden zaman zaman ihtiyatı iyi hareket ettirmemiz lazım. İslam dünyasından da neden cılız sesler çıktığını sorgulamamız lazım."
ERHAN AFYONCU KÖŞESİNE DE TAŞIMIŞTI
Öte yandan Erhan Afyoncu Demirbaş Şarl meselesini köşesine de taşımıştı.
Afyoncu "İki haftalığına geldi Demirbaş oldu" başlıklı yazısında şu ifadelere yer vermişti;
17. yüzyılın sonunda başlayan Kuzey savaşları yıllarca sürdü. İsveç; Danimarka, Polonya ve Rusya'yla savaştı. İsveç Kralı Demirbaş Şarl, önce Danimarka'yı, daha sonra da Polonya'yı mağlup etti. Ardından defalarca Rusları yendi. Osmanlı yönetimi, savaşa müdahil olmadan Avrupa'nın kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip etmekle yetindi.
Bender'de çatışma
TÜRKİYE'YE SIĞINDI
Demirbaş Şarl, 1707'de Rusya'ya girdi. Rus Çarı Petro, bir meydan muharebesine girmeyip geri çekildi. Geri çekilirken de her tarafı yaktırıp yıktırdı. Holovcin'de meydana gelen muharebeyi Demirbaş Şarl kazandı, ancak yiyecek sıkıntısından dolayı İsveç ordusu Moskova'ya doğru gidemeyerek Ukrayna'ya yöneldi. Ukrayna'da da Ruslar her tarafı harap ederek İsveç ordusuna lojistik altyapı bırakmadılar.
Demirbaş Şarl, asker, iaşe ve mühimmat sıkıntısına rağmen sefere devam etti. Fakat bu sefer de ileride Napolyon ve Hitler'i de mağlup edecek "Rus kışı" ile karşı karşıya kaldı. İsveç ordusu ağır kış şartlarında büyük kayıplar verdi. Şarl, Ukrayna'da Vorskla Nehri'nin kenarında bulunan Poltava'da Rus ordusuyla karşılaştı. İsveç Kralı, muharebeden birkaç gün önce yaralandığı için savaşı iyi yönetemeyerek 8 Temmuz 1709'da Poltava Muharebesi'nde Ruslar karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Şarl, sedye üzerinde savaşmaya bir süre daha devam etmesine rağmen askerlerinin bir kısmının teslim olması sonucu kaçarak 5 gün 5 gece süren zorlu bir yolculuğun ardından Osmanlı Devleti'ne sığındı.
Rus ordusu, iki ülke arasındaki İstanbul Antlaşması'nı çiğneyip İsveçlileri takip bahanesiyle Osmanlı sınırını geçerek Özi kenarında kayık bekleyen İsveç askerlerine saldırdı. İsveç Kralı kurtulmasına rağmen askerlerinin çoğu Ruslar tarafından öldürüldü.
Üçüncü Ahmed, durumu haber alınca Şarl'ın misafir olarak kabul edilip bir kral gibi muamele edilmesini, masraflarının Osmanlı Devleti tarafından karşılanmasını emretti. Krala Osmanlı topraklarında mülteci olarak kaldığı müddetçe günlük maaş bağlandı.