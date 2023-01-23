Afyoncu şunları söyledi;

"İsveç'teki olay menfur bir olay. Bir kere böyle bir hadisenin yapılması ayrı bir dert onun polis korumasında yapılması 2. büyük rezalet.

ÖZGÜRLÜK DEDİKLERİ KENDİ DEVLET BAŞKANLARININ HAYATINA DA MAL OLMUŞTU

İsveç bunu özgürlük vs. diye yapıyor ama Eski İsveç Başbakanı Olof Palme nasıl öldü herkes biliyor.

Bu kendisinin zamanında özgürlük diye gösterdiği kendi devlet başkanlarının hayatlarına mal oldu.

DEMİRBAŞ ŞARL OSMANLI'YA SIĞINMIŞTI

İsveç Avrupa'nın tarih boyunca önemli devletlerinden birisi. Çünkü çelik üretiyorlar fakat 1709'da İsveç Kralı Demirbaş Şarl Rusya'ya yenilip Osmanlı'ya sığınıyor. 2 hafta kalmak için geliyor. Burada 5 yıl 3 ay 9 gün kalıyor. Biz bu süre içerisinde Demirbaş Şarl ve yanındaki binlerce adamını misafir edip besliyoruz. Sonrada bu borcun önemli kısmını da onlardan almadık. Ve onların yüzünden Ruslarla savaşa da giridi.