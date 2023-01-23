Sıfıra sıfıra elde var sıfır: Adaylık bu kez de Şubat'a kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, altılı masanın 26 Ocak'taki toplantısında da cumhurbaşkanı adayını netleştirmeyeceğini açıkladı.
SESSİZLİK BOZULMAYACAK
Altılı masanın 11'inci toplantısına sayılı günler kala muhalefetten beklenen açıklama geldi.
Geride kalan 10 toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik hiçbir adım atmayan parti liderleri, 11'inci toplantıda da sessizliğini koruyacak.
Sık sık ittifak içindeki kriz iddialarıyla gündeme gelen altılı masanın toplantı sonrası nasıl bir açıklama paylaşacağı merakla bekleniyor.