Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.01.2023 08:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.01.2023 08:12
    ABONE OL

    Sıfıra sıfıra elde var sıfır: Adaylık bu kez de Şubat'a kaldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilmek adına bir araya gelen 6 benzemez partinin; temel hedefi ortak cumhurbaşkanı adayı seçimlere az bir süre hala henüz belli olmadı. 11. toplantıya sayılı günler kala CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ortak adayın belirlenmesinin bu görüşmede de masaya gelmeyeceğini söyledi. Masada krizi devam ederken; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla seçime girecek Cumhur İttifakı, anketlerde yükselişini sürdürüyor.

    6’lı masada laf var aday yok

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, altılı masanın 26 Ocak'taki toplantısında da cumhurbaşkanı adayını netleştirmeyeceğini açıkladı.

    SESSİZLİK BOZULMAYACAK
    Altılı masanın 11'inci toplantısına sayılı günler kala muhalefetten beklenen açıklama geldi.

    Geride kalan 10 toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik hiçbir adım atmayan parti liderleri, 11'inci toplantıda da sessizliğini koruyacak.

    Sık sık ittifak içindeki kriz iddialarıyla gündeme gelen altılı masanın toplantı sonrası nasıl bir açıklama paylaşacağı merakla bekleniyor.

        PASI ŞUBAT'A ATTI
        Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan CHP'li Seyit Torun, bu buluşmada da adayın açıklanmayacağını duyurdu.

        Torun, "26 Ocak'ta yeniden bir araya gelecekler. 30'unda da hükümet programını açıklayacaklar.

        Ondan sonra da şubat ayı içerisinde mutlaka cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacak ve yolumuza güvenli bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

            KARARSIZLAR AZALIYOR
            AK Parti'nin yaptırdığı son saha araştırmaları kararsız vatandaşların AK Parti'ye yönelmeye başladığını gösterdi.

            EYT, ASGARİ ÜCRET ETKİLEDİ
            EYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu.

            3 PUANLIK ARTIŞ
            Seçime doğru giderken AK Parti'nin oyları hızlı bir artış trendine girdi. EYT düzenlemesinin yanı sıra memur ve emekli maaşları, asgari ücretteki artış AK Parti'nin oylarına 3 puanlık artış olarak yansıdı.

                Buna göre AK Parti, yüzde 41 bandını aştı.

                BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK DESTEK
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek de her geçen gün artarken, özellikle bir sonuç dikkat çekti.

                "Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 47'lere geriledi. Seçime 4 ay kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın potansiyel oy oranı yüzde 53'e yükseldi. Bu rakamın giderek artacağı hesaplanıyor.
                    Hangi Kredi
                    Haberler Güncel Sıfıra sıfıra elde var sıfır: Adaylık bu kez de Şubat'a kaldı
                        SON DAKİKA