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    • Güncel
    • 23.01.2023 14:42
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    • 23.01.2023 14:42
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    Eskişehir'de PKK/KCK'ya operasyon: Tutuklandılar!

    Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddia edilen B.T. ile M.D. tutuklandı.

    PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon!

    Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

    ÖZEL HAREKAT EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPTI
    Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekipler 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddia edilen B.T. ile M.D. yakalandı.

    Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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    Haberler Güncel Eskişehir'de PKK/KCK'ya operasyon: Tutuklandılar!
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