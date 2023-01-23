Eskişehir'de PKK/KCK'ya operasyon: Tutuklandılar!

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ÖZEL HAREKAT EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPTI
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekipler 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddia edilen B.T. ile M.D. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.