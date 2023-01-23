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    • Güncel
    • 23.01.2023 23:43
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    • 23.01.2023 23:51
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi: Tüm yurtta etkili olacak! Kar, sağanak, sis ve pus... | 24-28 Ocak 2023

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün Zonguldak, Bartın için yağış uyarısı yapılırken; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in bazı bölümleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve sis beklendiği bildirildi. 5 günlük hava durumu tahminlerinde ise özellikle cumartesi günü itibarıyla yurt genelinde hava sıcaklıklarının birden düşeceği duyuruldu. Cumartesi günü Doğu Anadolu bölgesi için kar yağışı uyarısı yapılırken, yurdun geri kalanında ise kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük güncel hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji gün verdi: Tüm yurtta etkili olacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    EDİRNE 5°C, 8°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    İSTANBUL 8°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ 4°C, 7°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KOCAELİ 7°C, 11°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DENİZLİ 7°C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 9°C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA 5°C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA 2°C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 7°C, 20°C
        Az bulutlu

        ANTALYA 11°C, 20°C
        Az bulutlu

        HATAY 7°C, 16°C
        Az bulutlu

        MERSİN 10°C, 20°C
        Az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA 1°C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI -4°C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA 0°C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            BOLU -3°C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE 3°C, 10°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU -4°C, 9°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK 6°C, 9°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            AMASYA -1°C, 11°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN 8°C, 11°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TOKAT -1°C, 9°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON 8°C, 11°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            ERZURUM -9°C, 2°C
            Parçalı bulutlu

            KARS -12°C, 0°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            MALATYA -1°C, 4°C
            Parçalı bulutlu

            VAN -7°C, 3°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR -2°C, 13°C
            Az bulutlu

            GAZİANTEP 2°C, 13°C
            Az bulutlu

            SİİRT 2°C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ŞANLIURFA 5°C, 15°C
            Az bulutlu
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi: Tüm yurtta etkili olacak! Kar, sağanak, sis ve pus... | 24-28 Ocak 2023
                    SON DAKİKA