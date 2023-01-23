Mardin'de PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, dün Nusaybin ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi tarama faaliyeti neticesinde bir nokta tespit edilip detaylı arama başlatıldı.



Söz konusu aramada, 2 adet 104 mm top mühimmatı (dip tablasından tuzaklanmış vaziyette), 4 adet 104 mm ÇNRA roketatar (dip tablasından tuzaklanmış vaziyette), 3 adet antitank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 4 adet ÇNRA mühimmat tapası malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlar aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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