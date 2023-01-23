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    • 23.01.2023 15:18
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    • 23.01.2023 15:18
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    Mardin'de PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Son dakika haberi | Mardin Nusaybin'de PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda tespit edilen bir noktada detaylı arama başlatıldı. Aramada örgüte ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

    PKK’ya ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, dün Nusaybin ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi tarama faaliyeti neticesinde bir nokta tespit edilip detaylı arama başlatıldı.

    Söz konusu aramada, 2 adet 104 mm top mühimmatı (dip tablasından tuzaklanmış vaziyette), 4 adet 104 mm ÇNRA roketatar (dip tablasından tuzaklanmış vaziyette), 3 adet antitank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 4 adet ÇNRA mühimmat tapası malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlar aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Mardin'de PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
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