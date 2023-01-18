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    • 18.01.2023 18:26
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    Babacan'ın 'dokunacağız' diye tehdit ettiği BAYKAR ABD, Avrupa ve Çinli firmaları geride bıraktı! İhracat yapılan ülke sayısı 28 oldu

    Muhalefetin siyaset üstü bir konumda bulunan ve sergilediği başarı ile yeni yüzyılın savaş anlayışını kökünden değiştiren İHA/SİHA'ların üreticisi BAYKAR'ı hedef almasının etkileri sürüyor. CHP ve HDP'den sonra DEVA Partisi de SİHA'ları karalama kampanyasına tutuştu. Öte yandan Ali Babacan'ın 'dokunacağız' diyerek tehdit ettiği 'rekabetten korkuyorlar' iftirasında bulunduğu BAYKAR, ABD, Avrupa ve Çinli firmaları geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Böylelikle Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

    takvim.com.tr
    Bayraktar TB2, Kuveyt semalarında uçacak

    6'lı masanın %0.9'luk küçük ortağı Ali Babacan tarafından hedef alınıp 'Dokunacağız' şeklinde tehdit edilen BAYKAR, başarıda başarıya koşmaya Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

    Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında yerli ve milli savunma sanayiinin göz bebeği Bayraktar TB2 SİHA'ların
    ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.



    Baykar açıklamasına göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA bir ihracat başarısına imza attı.

    SÖZLEŞME İMZALANAN ÜLKE SAYISI 28'E ÇIKTI
    Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

    AMERİKA, AVRUPA VE ÇİN'DEN ÖNEMLİ FİRMALARI GERİDE BIRAKTI
    Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çin'den önemli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı, Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu. Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

    Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

    2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı.



    "REKABET DEMİŞKEN..."
    Kuveyt ile imzalanan sözleşmenin ardından Baykar tarafından yapılan paylaşımı alıntılayan Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, paylaşımına "Rekabet" demişken…" notunu düşerek Ali Babacan'a göndermede bulundu.

        Tüm bu gelişmelerin ışığında Türk savunma sanayiinin göz bebeği İHA'ları ve SİHA'ları üreten Ali Babacan'ın skandal iftirasını bir kez daha hatırlayalım;

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, özgün olarak ürettiği İHA, SİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma ile dünyada büyük yankı uyandıran BAYKAR şirketini hedef alıp, "Dokunacağız" tehdidinde bulunmuştu.

        Türkiye'nin bütün imkanlarını BAYKAR'A aktarıldığını yönelik skandal bir iftira kampanyası başlatan Babacan, "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler" ifadelerini kullanmıştı.



        BAYKAR: REKABETTEN KORKMUYORUZ
        Babacan'ın tehditvari açıklamalarına BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "BAYKAR hakkında söylediklerinizi hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla milletimize havale ediyoruz. Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis; ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz" ifadeleriyle yanıt vermişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BABACAN VE KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ
        Öte yandan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, son günlerde BAYKAR üzerinden milli savunma sanayiine saldıran 6'lı masa ortaklarından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a çok sert sözlerle tepki gösterdi.

        Kılıçdaroğlu'na, "Haddini bil. Senin çapın yetmez" diyen Erdoğan, Ali Babacan'a ise "Sen git çocuk bezi satmaya devam et, senin işin değil bu." dedi.
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        Haberler Güncel Babacan'ın 'dokunacağız' diye tehdit ettiği BAYKAR ABD, Avrupa ve Çinli firmaları geride bıraktı! İhracat yapılan ülke sayısı 28 oldu
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