Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en hızlı metrosunu açtı





10 MART'TA YETKİMİ KULLANACAĞIM

Başkan Erdoğan, dün akşam Bursa'da Gençlik Buluşması programında 14 Mayıs seçim tarihi için önemli mesajlar verdi: İnşallah mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki siz gençlerimizle birlikte biz sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız. Resmi olarak Cumhurbaşkanın seçim tarihiyle ilgili bir yetkisi var. 10 Mart'ta bu yetkimizi kullanacağız. 60 gün süre var. O süreyi de YSK değerlendirecek.

Erdoğan, altılı masaya imza yetkisi eleştirisi yöneltti: Tek parti faşizmi artığı bu zihniyet, kendilerine 'gel' deyince gelecek, 'sus' deyince susacak, 'konuş' deyince konuşacak kukla bir aday arıyorlar. Bulamıyorlar.

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