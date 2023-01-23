Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en hızlı metrosunu açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthaneİstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne önemli açıklamalar yaptı:
Hizmete aldığımız metro hattımızı, Kağıthane'de Mahmutbey metrosuyla entegre ediyoruz. Birkaç ay içinde bu hattı Zincirlikuyu Metrobüs durağıyla da birleştireceğiz.
Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyenlerden, Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklememek lazım.
Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'umuzu da tanımıyorlar, bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar.
Önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik.
Bir yandan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle, diğer yandan İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'yle şehre yeni nefes kanalları açtık.
Durmadık, çalıştık. Durmak yok. Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya Tüneli'yle başlattığımız ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürüyoruz.
Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor, eğitim, sağlık merkezi olan İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.
Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek, hem de İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz...
PARİS'İ BİLDİKLERİ KADAR İSTANBUL'U BİLMEZLER!
Kendi ülkelerinde turist gibiler. Bir tanesi "Aaa! Sürücüsüz mü" diye soruyor. Öbürü "Aaa bunları Paris'te yapmışlardı" diye konuşuyor. Paris'te damdan sular akıyor. Bizdeki pırıl pırıl tertemiz. Haberleri yok. Onların trajikomik halleri bizi rehavete sevk etmiyor. İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme hedefimizi gerçekleştiriyoruz. Marmaray ve Avrasya Tüneli ile başlattığımız projeleri kesintisiz sürdüreceğiz.
REKORLARIN PROJESİ
Uzunluğu 37.5 kilometre
Metro saatte 120 km'ye ulaşarak hız rekoru kırıyor.
Hatla birlikte İstanbul Havalimanı'na; Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecek.